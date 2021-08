El cantante Jerau contó detalles sobre la dolorosa pérdida de su hermana por cuenta del COVID-19

Tomada de Instagram @jerau

Pocos lo recordarían por el nombre de Gerardo Augusto Rodríguez, pero si les mencionan a ‘Jerau’ inmediatamente vienen a la cabeza canciones como ‘Estás Conmigo’ o ‘Conquista’.

Con algo más de 16 años de carrera musical, el cantautor cartagenero ha logrado conquistar los corazones de cientos de mujeres con sus letras, que han tenido una acogida entre el público juvenil en Colombia, Estado Unidos y América Latina.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, el artista reveló los difíciles momentos que ha vivido por cuenta de la pandemia, pues el covid-19 le arrebató a uno de sus seres queridos, una mujer que lo acompañó desde su infancia. Sara era la prima-hermana del cantante, quien lo apoyó desde el día uno en que decidió convertirse en músico.

“De los golpes más fuertes de toda mi vida, nunca me imaginé que se muriera. Es más que mi prima – hermana, es mi hermana mayor, se crio conmigo, la que me cargó, la que me cuidó viviendo en mi casa hasta los 18 años. Mi mamá también la crio a ella y tenerla ahora a las dos en el cielo ha sido un golpe muy grande”, así describió el cantante la situación que vivió por cuenta del fallecimiento de su familiar para el programa ‘Lo Sé Todo’.

“Manita de ojos azules y pelo negro ! El único consuelo que me queda es que Papá Dios te recibe en sus brazos ! Jamás en la vida imaginé que este día llegaría tan pronto ! El dolor de mi alma y para toda la familia es muy grande ! Nunca fuiste mi prima, siempre mi hermana mayor, la tía de Sara, todo. La unión, el amor y tu legado nos darán la fuerza. Gracias por tanto Manita. La vida es frágil y es difícil entenderla.”, texto con el que acompañó la postal junto a su hermana Sara.

Jerau describió a su prima hermana como una mujer importante en su familia, pues siempre veló por la unión de todos los integrantes del núcleo, la gallardía que tuvo para sacar a sus hijos adelante, trabajadora, echada para adelante y con una actitud arrolladora, además del lazo de sangre que los unía, siempre la consideró como una gran amiga, por los momentos que compartió junto a ella.

“Me hace una falta increíble, nunca pensé que esto podía pasar, todavía no lo creo y no entiendo cómo pasó con una mujer tan joven. Cuando a uno le llega todo esto tan cerca, es muy teso aguantar, aceptar la voluntad de Dios, pero creo que él es quien tiene sus planes perfectos, vamos pa’lante con fe”, mencionó el artista para el programa de entretenimiento.

Y agregó: “Fue por covid, y después de un año y medio, cuando uno ya está coronando que le hacía falta nada para ponerse la vacuna, a pocos días, es duro. Mi hermanita también hace poco tuvo covid en Estados Unidos, gracias a Dios el haber estado vacunada la salvó”.

Pese a que el artista en los inicios de la pandemia pensó que solamente se trataría de un tiempo corto, cuando vio que 15 días se convirtieron en meses y el tiempo en casa seguía aumentando, debió adaptar un pequeño estudio en la sala de su casa y se reinventó haciendo conciertos virtuales. Aprovechó ese tiempo para componer canciones y prepara su nuevo disco para todos sus seguidores.

“Viene algo con unos temas muy profundos, otros más románticos, otros de soledad, otros sobre la mujer, mejor dicho de diferentes causas. También me encuentro preparando los conciertos, tengo un concierto demasiado especial en el Festival de Guitarras Nacional e Internacional aquí en el Teatro Adolfo Mejía en Cartagena. Es el octavo festival y es la primera vez que se va a presentar un artista como yo”, finalizó Jearu para ‘Lo Sé Todo’.

