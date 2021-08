Epa Colombia anunció que ya recogió 100 millones de pesos para pagar la multa

Epa Colombia confía que podrá pagar su multa, pues anunció que ya recogió 100 millones de pesos.

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, quien ha sido noticia en las últimas semana por cuenta de la condena de 5 años de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá, reveló que debe pagar una multa que oscila entre los 472 millones de pesos, de los cuales de manera muy positiva contó que ya recaudó 100.

Tras conocer su condena y la multa impuesta, la influenciadora prendió los motores de su empresa para pagar ese dinero, por lo que se ideó un combo relámpago que podían comprar sus clientes por un valor de 110 mil pesos, en el que asumia el IVA y al cual le adicionaba otros productos de cuidado capilar.

“Yo tengo que pagar al gobierno una multa de 472 millones pesos, y decidí sacar este combo relámpago para que tu amiga me compres. Te voy a dar, la posión de keratina, el shampoo, el tratamiento el spry y la brocha por 110 mil pesos, has agotar existencia. Entonces es mi sencillo, yo tengo que pagar la multa y la voy asumir, entonces necesito que tu me colabores, yo voy asumir el IVA, entonces compremelo a mi amiga”, manifestó Epa Colombia en su publicación.

Posteriormente en una de sus historias reveló que luego de mucho trabajo ha logrado recaudar 100 millones de pesos.

“Te quería decir que muchas gracias, amiga. Ya he recogido 100 millones y me faltan 372. Ahí voy amiga, Ya casi voy en el 50%. Voy a seguir trabajando, pero a veces me desmotivo por qué pienso ‘Ay con eso me voy a viajar o me compro otra casa’, pero bueno amiga, de los errores uno aprende”, contó.

En las últimas horas, en sus redes reveló que sigue con la mejor actitud desde sus bodegas para lograr pagar la multa, asi mismo reveló que distribudores de Cali, Medellín e Ibagué le han dado gran ayuda en las ventas. Asimimo, reveló que tiene un montacargas el cual espera poderle comprar, pues ya varios de sus trabajadores fueron certificados para su manejo, haciendo enfasis que ella misma pagó para que sus empleados aprendieran y no contrató a alguien con experiencia.

En la publicación, Barrera contó que aunque tendrá que trabajar mucho para poder pagar el dinero por los daños ocasionados, esta había sido rebajada, pues anteriormente la suma se acercaba a los 900 millones de pesos.

“Bueno amiga, realmente ha pasado de todo, pero me toca pagar una multa de 472 millones amiga, eso que era como de más, era como de 800 millones, solo que me la rebajó al 50 %. Es mucho dinero el que me toca pagar y yo antier pagué la nomina de mis empleados, a primera hora y era festivo, ellos tienen que comer, tiene que pagar su arriendo”, manifestó la empresaria.

Por esta razón, la influenciadora ha tenido que dejar a un lado algunos planes de compra que tenía. De acuerdo con Daneidy, estaba pensando en comprarle una finca a su padre.

“Esto me ha dado muy duro, realmente yo quería sacar a la Gerardo (papá) adelante, yo quería comprarle una finca a la Gerardo porque ya está muy viejita, yo le quería comprar como una vaquita, pues unos pollitos para que la Gerardo ya viviera su vida. Pero le dije: ay no Gerardito nos toca más adelante porque imagínate que paso esto y eso”, expresó la colombiana.

Respecto a la situación que afronta, la influenciadora contó que su padre estaba asustado por la sentencia, pues él no quiere verla en la cárcel.

“A mi no me gusta ver a mi papá llorando porque él ya no está para llorar amiga, yo ya le causé todos esos dolores, él ya está para disfrutar la vida”, sostuvo.

Asimismo, la empresaria de keratinas se refirió a su nuevo producto: unas gomas de biotina. De hecho, reveló que ya el Invima le dio el permiso para su distribución

“Esta mañana me fui al laboratorio amiga desde las 6 de la mañana y yo tenía unas gomitas, bueno amiga hoy empezaron a salir porque hoy me entregaron el Invima. Muy pronto van a salir, tengo para la anticaída y tengo para el crecimiento”, detalló ‘Epa’

Por otro lado, se conoció que el abogado de Epa Colombia radicó recurso para que el caso de su cliente sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

