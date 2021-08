“Idénticos, pero es más lindo Salvador”: seguidores de Lincoln Palomeque reaccionan a tierna fotografía

Instagram @lincpal

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no dejan de conmover a sus seguidores en redes sociales con las fotos de Salvador, su hijo menor. Recientemente fue el actor quien volvió a revolucionar a sus seguidores al publicar una foto tipo collage en la que muestra una foto suya cuando era pequeño y otra de su pequeño.

Palomeque hizo la comparación porque, según cuenta, una de sus tías le aseguró que su hijo es muy parecido a él. El artista le preguntó a sus seguidores en Instagram si opinaban lo mismo.

“Les cuento algo que me pasó: hablando ayer con mi tía Luisita me dijo....’yo te recibí cuando naciste y eres igualito a Salvador’”, escribió Palomeque en la publicación.

Los amigos del actor, y por supuesto sus seguidores, no dejaron de comentar en la publicación. Esta ya supera los 200.000 ‘me gusta’ y más de 6.100 comentarios entre los que destacan los de sus colegas Ana María Trujillo, Katherine Vélez y Linda Callejas, que con un efusivo “Síiiiii” le dieron la razón a la tía de Lincoln.

Otros usuarios en redes también concordaron en que son iguales, pero dijeron que el bebé es una “versión mejorada” del actor. “Siiii, idénticos, pero es más lindo Salvador”, escribió una de sus seguidoras.

Los amigos y fanáticos de Lincolnl y de Carolina aseguran que son felices viendo publicaciones de Salvador, sobre todo porque es de conocimiento público que desde hace seis meses, cuando nació, el bebé ha tenido complicaciones en su salud. Según ha revelado la pareja, el tamaño de la cabeza del niño es más grande de lo usual, y por eso padece problemas de tortícolis y ha tenido que someterse a otros exámenes para descartar problemas más graves.

Durante el fin de semana la presentadora Carolina Cruz reveló que el menor tuvo su primera cita médica con el oftalmólogo porque se tenía la angustia de que los nervios de sus ojos no estén bien. Por fortuna, la enfermedad no le ha afectado para nada su visión y está muy bien en cuanto a este aspecto.

“Estamos dichosos porque nos fue súper bien (...) Le hicieron todos sus exámenes y Salvador está... no bien, lo que le sigue a eso. Ustedes saben que hemos estado muy pegados de Dios, a la vírgen y tenemos gratitud”, comentó Carolina Cruz.

La presentadora de ‘Día a Día’ también aprovechó la publicación sobre su hijo para responder a quienes le preguntan cómo hace para tomar con calma una situación tan angustiante y, aunque advierte que no ha sido para nada fácil, dejó su consejo.

“Muchas mamás me preguntan: ‘Caro, ¿cómo puedes ser tan positiva?, ¿cómo puedes ver las cosas de cierta manera y no pensar en lo malo?’; y miren, desde el primer día en el que tuvimos que pasar algunas cosas difíciles con ‘Salva’, nunca me he quejado ni he preguntado a Dios por qué yo”, aseguró Carolina Cruz, quien recientemente aclaró las dudas sobre una supuesta separación con su esposo Lincoln Palomeque.

Por último, agradeció a todos los amigos y seguidores que se han mostrado pendientes de ella y su familia, pues señala que ese acompañamiento ha sido muy importante para poder enfrentar las complicaciones de salud que ha tenido Salvador.

