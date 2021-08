Claudia López le echa pulla al Gobierno e insiste en que es necesario enviar a la cárcel a los delincuentes extranjeros: “Sin identificación, no hay judicialización”:

“Sin identificación, no hay judicialización”: Claudia López responde a negativa de comando para perseguir bandas de migrantes.

A través de las redes sociales de la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López se pronunció tras la comunicación del Gobierno Nacional de no apoyar su iniciativa para manejar la identificación y judicialización de los migrantes que se vean involucrados en actos delincuenciales, señalando “sin plena identificación de los criminales no hay judicialización, y en cambio hay impunidad e inseguridad”, destacó la mandataria.

“Acogemos y respetamos la decisión de Presidente de la República y de Migración Colombia, de no hacer parte de un comando conjunto con la Policía de Bogotá y Migración Colombia, para poder, en calle, hacer operativos que nos permitan identificar a colombianos y extranjeros que están delinquiendo, están robando e incluso están matando ciudadanos, y poder asegurarnos que con la asistencia de Migración Colombia podemos identificar a los extranjeros que están cometiendo delitos para poderlos judicializarlos. Respetamos la decisión de no hacer ese comando, pero no la compartimos”, expresó la mandataria en su mensaje.

Enseguida, dio una explicación del porqué no se comparte dicha decisión la cual calificó de “equivocada”, pues sostuvo que le parece que es no solo un asalto a la seguridad, sino también a la buena fe de los colombianos y bogotanos.

Señaló que siempre ha dicho con mucho cuidado que la nacionalidad no explica que alguien sea criminal, “todas las nacionalidades, tiene la inmensa mayoría de la gente trabajadora, decente y honesta y una minoría criminal. A esa minoría criminal, la tenemos que judicializar, tenemos que presentar su identificación, su nombre, el delito que cometió y las pruebas del delito ante un fiscal. Ese fiscal las debe presentar ante un juez de garantías, y ese juez es quien en última instancia, en un estado de derecho, decide si alguien va a la cárcel por un delito o no. Sin poder identificar a alguien, no hay judicialización y sin judicialización no hay cárcel. Y sin cárcel la gente queda libre, en la impunidad para seguir cometiendo delitos”, explicó la mandataria en su no apoyo a la negativa del Gobierno Nacional de no realizar el comando en Bogotá.

En otra parte de su manifiesto, la mandataria refutó que “por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen ni dejan hacer”, resaltando que es “inocente” pensar que los delincuentes van a ir a Migración Colombia a registrarse.

La nacionalidad nada tiene que ver con la criminalidad, pero la impunidad sí incrementa criminalidad e inseguridad. Los criminales no van a hacer fila en Migracion para que los identifiquemos y judicialicemos. Tenemos que salir, identificarlos y capturarlos para judicializarlos. pic.twitter.com/8jRZCmhnTs — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 19, 2021

“Creer que los criminales van a ir a la oficina de Migración en la 100 con 15, en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel es un acto, cuando menos, de inocencia enorme que termina generando más impunidad, más zozobra”, expresó la alcaldesa.

Agregó que lamenta lo dicho, pues ella afirmó que no cree que los criminales van a ir a migración, “se aprovechan que tienen mayor impunidad y quedan libres, es un gran error no trabajar de manera conjunta Migración Colombia y Policía para identificar a los criminales y judicializarlos, es un gran error, por la mañana nos dijeron que sí y por la tarde que no, ni hacen ni dejan de hacer, muy difícil”, manifestó López

Al finalizar, indicó que seguirán trabajando con las herramientas que tienen, y reiteró que respetará dicha decisión, pero destaca que no la comparten.

SEGUIR LEYENDO