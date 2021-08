Congresista liberal denunció que guardaespaldas de Marta Lucía Ramírez hizo de “portero en el Congreso”

Vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y congresista Juan Carlos Lozada. Fotos: Colprensa.

Durante años, el Congreso de la República ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre parlamentarios y este 18 de agosto, fiel a las costumbres del Capitolio Nacional, se presentó un nuevo ‘rifirrafe’ que incluyó a uno de los escoltas de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez y al representante Juan Carlos Lozada, del partido Liberal.

El congresista denunció que este miércoles se dirigía hacia el Salón Boyacá del Capitolio Nacional para asistir al debate de la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, del cual es coautor, cuando fue amonestado por uno de los miembros de seguridad de Marta Lucía Ramírez. Lozada asegura que el escolta lo increpó diciéndole que quién era y hacia dónde se dirigía:

“Uno de ellos y como si fuera el portero del Congreso de la República, se atreve a detenerme en la entrada a preguntarme quién soy yo y qué necesito. No le dije nada al señor de la puerta porque yo no tengo por qué responderle al escolta de la señora vicepresidenta de la República”, criticó el representante.

Más adelante, Lozada se mostró indignado porque, según dijo, no debe darle explicaciones a quienes cuidan de la integridad de los funcionarios del Gobierno nacional: “No sé en qué mundo cree que tiene el derecho de hacer las veces del portero del Congreso y obstaculizar la entrada de un congresista. (...) Nosotros no somos subordinados del ejecutivo ni de las cortes. Nosotros no somos pares constitucionales tanto del presidente de la República como de las altas cortes”, aseveró.

Igualmente, enfatizó en que “no hay derecho a que el escolta de la vicepresidente haga las veces del portero del Congreso” y volvió a insistir en que los honorables congresistas no deben rendirle pleitesía “al presidente o vicepresidente de la República”.

No fue el único pronunciamiento que el representante liberal hizo sobre el hecho, que trascendió, incluso, a la Comisión Primera de la Cámara, donde anunció que hará un informe para enviarlo a la Dirección de la Policía Nacional y a la oficina de la Vicepresidencia para que se aclare lo sucedido.

En diálogo con el diario El Tiempo, el parlamentario reconoció que pensó que el guarda que lo detuvo era del equipo que protege a Diego Molano, ministro de Defensa. Sin embargo, “después me enteré que era de la Vicepresidenta”, agregó Juan Carlos Lozada, quien reveló que fueron los integrantes de su esquema de guardaespaldas que le aclararon al funcionario de Ramírez que él era congresista.

“Nosotros somos una rama del poder público y somos pares constitucionales con el Ejecutivo, entonces, que los escoltas de ella vengan a ser los porteros del Congreso, es una vergüenza”, criticó vehementemente en entrevista con ese portal.

El periódico bogotano asegura que el jefe del guardaespaldas que increpó a Lozada lo llamó, se excusó por lo sucedido y le reveló que regañó al escolta, con el fin de que situaciones similares no se presenten de nuevo.

No es el único motivo por el que la canciller Marta Lucía Ramírez ha sido tendencia en la opinión pública. De hecho, este mismo miércoles, durante el Congreso Camacol 2021, la vicepresidenta habló de feminismo y de la inclusión de la mujer en el sector empresarial, en el que terminó asegurando que ellas invierten su dinero en el hogar y no en fiestas o amigos.

“Hasta hacía muy poco tiempo veíamos a mujeres ocupando cargos de liderazgo, pero decían: Yo no quiero hablar de feminismo, yo no quiero hablar de defensa de los espacios de las mujeres. Pero cómo no hacerlo si sabemos que hemos vivido en un mundo machista, en donde a las mujeres nos ha tocado a la fuerza abrirnos el espacio y demostrar que podemos ocupar los espacios por nuestra capacidad, conocimiento, voluntad de servicio y esa determinación de vencer obstáculos”, señaló Ramírez, lo que causó memes, reacciones y varias reacciones en torno al tema.

