América de Cali demandó al Atlético Nacional por la agresión a Carolina Pineda en la Liga Femenina

Carolina Pineda (d), jugadora de América de Cali. Vía Colprensa.

El pasado fin de semana se presentó nuevamente la violencia en las canchas del Fútbol Profesional Colombiano pues, en esta ocasión se dio en la Liga Femenina durante el partido disputado en el Pascual Guerrero entre América de Cali y Atlético Nacional, el cual terminó con un empate que dificultó el paso de las ‘Diablas’ a semifinales de la Liga.

Los hechos se presentaron cuando, en una acción sin balón, la volante del América de Cali, Carolina Pineda, recibió un fuerte puño en su rostro por parte de Leidy Andrade, de Atlético Nacional.

Esto se dio en el segundo tiempo cuando, ante el avance del América, Leidy Andrade se vio superada por Pineda y, como reacción, le envió un fuerte puñetazo al rostro que envió a la jugadora inmediatamente al suelo, sin que el equipo arbitral procediera a sancionar a la agresora.

Con esta acción, Leidy Andrade debió ver el cartón rojo, dado que en el primer tiempo también procedió violentamente contra Carolina Pineda al golpearla en el abdomen, lo que le valió amonestación y amarilla. No obstante, la jugadora no vio la expulsión y las críticas al arbitraje no demoraron en llegar.

El golpe fue tan duro que, concluido el segundo periodo, la jugadora del América de Cali debió ser conducida a un centro asistencial donde fue intervenida para corregir la herida causada por el puñetazo en su boca.

Ante esto el América, mediante un mensaje compartido en sus redes oficiales por el mismo presidente Mauricio Romero, dio a conocer este miércoles que presentó una denuncia ante el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano, contra la jugadora Lady Andrade de Atlético Nacional, por la agresión a la volante ‘escarlata’ Carolina Pineda en el marco de la fecha 8 de la Liga Femenina.

“Frente a este hecho puntual, América ha hecho una denuncia ante el Comité Disciplinario de la Dimayor para que se revise la jugada porqué el partido balón no estaba en juego en ese momento y fue una agresión de la jugadora Lady Andrade frente a nuestra jugadora Carolina Pineda, que le significó cinco puntos en su labio y que no recibió la sanción que nosotros creemos que era la expulsión”, explicó Romero.

Posteriormente, el directivo ‘escarlata’ envió un mensaje y aclaró que, a parte de la sanción, se quiere dejar un precedente en el balompié nacional ya que este tipo de actos atentan contra el juego limpio.

“Más allá de la expulsión, este tipo de hechos atentan contra el juego limpio y deben ser revisado por la Comisión Disciplinaria para que reciba una sanción ejemplar”, afirmó.

Por otro lado, Romero se mostró sorprendido con las declaraciones de Diego Bedoya, director técnico de Atlético Nacional, quien aseguró que lo sucedido fue producto de la intensidad de un partido.

“Sorprende las declaraciones del cuerpo técnico de Nacional, que avala este tipo de comportamientos. Tenemos que entender que la liga femenina es una liga en desarrollo que promueve los principios y valores de inclusión, trabajo en equipo y nos parece que respaldar estas acciones que van contra la integridad de una persona no son los valores que se deben promover”, dijo.

Mauricio Romero confirmó que Andrade se encuentra en buen estado de salud y ha tenido una recuperación rápida. Sin embargo, aún se está a la espera de su avance para determinar si puede ser tenida en cuenta para los duelos que faltan.

Finalmente, Mauricio Romero aseveró que América ha presentado dos quejas ante la Comisión Arbitral por las actuaciones de los árbitros en la liga femenina al considerar que se han visto perjudicados en los resultados.

“El objetivo de estas quejas es promover una profesionalización de los árbitros que sean asignados en cada fecha y que cada vez esta liga sea más profesional en todos los actores que participan dentro del funcionamiento normal de esta liga”, concluyó.

Acá las palabras del dirigente:

