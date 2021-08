Catalina Maya confesó el ingrediente secreto de Masterchef Celebrity y dijo que se grabaron varios finales

Catalina Maya. Foto: Instagram @catalinamaya

La modelo y empresaria Catalina Maya fue una de las participantes más controversiales desde que inició la competencia, con sus fuertes declaraciones sobre algunos integrantes de los cuales ella consideraba, no eran buenos cocineros y seguían en competencia. La integrante de las famosas ‘4 babys’ destapó la olla en entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez.

El ‘reality’ en el que las celebridades muestran sus mejores dotes en la cocina cada fin de semana genera comentarios divididos en las redes sociales, en algunos las críticas que hacen Carla Giraldo, Marbelle y Viña Machado en contra de Frank Martínez ya quedaron en evidencia en los últimos capítulos que han salido al aire.

En la entrevista hay un momento en que ‘Diva Rebeca’ le pregunta a Catalina Maya si se siente conforme con la persona que ganó el concurso de cocina, pues atinó a decir que el programa ya estaba grabado y ella debía conocer quién era el vencedor, a lo que Catalina desmintió de la siguiente manera:

“Es que sabes qué, no sabemos quién ganó. De verdad Diva, no sabemos”, estas fueron las primeras palabras con las que introdujo su respuesta, pero continuó su explicación: “No sabemos”, sin embargo, Diva ya conocía el motivo y esto fue lo que explicó: “Grabaron cuatro ganadores ficticios, grabaron cuatro veces, ganó tal, ganó tal, pero hasta el último día se va a saber”.

Por otra parte, Catalina Maya complementó la respuesta que dio el personaje interpretado por Omar Vásquez con la siguiente respuesta: “Pero no sabemos quién ganó. Yo con los cuatro quedaría muy feliz”. Sin embargo, la antioqueña no reveló más detalles del posible ganador de Masterchef Celebrity, por lo que los colombianos tendrán que esperar a conocer el nombre del vencedor.

También hizo referencia a algunos momentos que vivió en la producción y aseguró que muchos de los concursantes van con un papel aprendido, sin embargo, afirmó que cuando se apagaban las cámaras las cosas cambiaban completamente a lo que se veía en televisión.

“Desde el momento en que te llaman por primera vez, tienes un rol, esto es televisión y ojo, vuelvo y repito, si yo fuera RCN y tuviera unos personajes como lo somos Carla y yo, yo haría fiesta en el máster. Yo fui a jugar, a mí no me llamaron a jugar ‘mamasitas’, a mí me dijeron vaya y juegue y eso es lo que se ve en el programa”, mencionó Catalina Maya.

Y agregó: “Si yo te pudiera pasar los videos de cuando se apagaban las cámaras, nos moríamos de la risa, tomábamos [obviamente no en horas laborales], de verdad a mí me dolía la panza de tanto reírme, hablábamos bobadas, los comediantes no son chistosos, es lo que le sigue”.

De otra parte, la modelo habló de lo que ocurrió con las ‘4 babys’, cómo surgieron y de donde salió el nombre y también hizo referencia al hecho de los dos bandos que se crearon entre los comediantes y ellas. “Primero que todo, nosotros nunca nos pusimos ese nombre, la producción comienza a decir ‘ay ustedes son como 4 babys’ y de ahí sale el nombre; segundo, la relación con Liss no sé en qué momento se ve en televisión así, porque hasta hace poco me escribía por WhatsApp con ella, pero detrás de cámaras no pasaba nada”, puntualizó.

Habló de su amistad con Claudia Bahamón

De acuerdo con la empresaria, la presentadora Claudia Bahamón les hizo un reclamo a los jurados cuando fue su eliminación del ‘reality’. “Claudia tenía unas gafas y empezó a llorar, entonces ahí fue cuando dije ‘soy yo’. Ahí viene ella, me abraza y eso fue una lloradera, eso lo editaron, no mostraron el momento en que nos despedimos y además les dijo: ‘Gracias, gracias por sacar a mi mejor amiga’”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO