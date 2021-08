“De todos los trabajos me echaban”: la lucha de la periodista Érika Zapata por hacer valer su estilo

Érika Zapata, conocida por su auténtico acento paisa, bromeó con la plataforma para adultos. Foto: Twitter de Érika Zapata

Érika Zapata se ha convertido, durante el último año, en una de las periodistas más mencionadas por cuenta de su particular forma de narrar las noticias, haciendo fuerza en su tono paisa. Actualmente hace parte de Noticias Caracol y en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de presentar informes de Medellín y el departamento de Antioquia.

Debido a su popularidad ha tenido más fans, no solo que la ven en televisión sino que también están pendientes en sus redes sociales de sus actividades. De hecho, en Instagram cuenta con más de 39 mil seguidores a los cuales ella les saca provecho con su alta actividad en esta plataforma. Los posts más recientes tienen relación con una entrevista que le realizó el comediante ‘Suso’ en su ya conocido programa ‘The Suso’s show’. Allí, Zapata fue la protagonista y no desaprovechó para contar varios secretos de su vida profesional, antes y después su gran salto al canal.

Primero, contó cómo fue su llegada a Caracol, confesando también que no duraba mucho tiempo en los lugares donde había trabajado antes.

“Fue una locura porque a mí de todos los trabajos me echaban (…) y me dije ‘pues nos morimos y nada nos llevamos, así que vamos a hacerle por aquí’”, refiriéndose a la reportería hecha en su nuevo trabajo. También dijo que al principio tenía dudas sobre el estilo que adoptaría para narrar las noticias.

“Entonces, no sé si me iba a funcionar hablando como la gente, o si hablando como nea porque la gente me decía ‘Ñérika’, que me parecía a Federico Gutiérrez, el alcalde anterior de Medellín. Y cuando yo iba a hacer las notas, llego al noticiero, empiezo a mostrar mi estilo, obviamente me da miedo porque no es fácil arriesgarse cuando uno ve que los otros periodistas lo hacen diferente”.

La reportera admitió también que fue blanco de muchas críticas en redes, precisamente por su estilo de narrar.

“Eso la gente me empezó a ‘despescuezar’ en redes, me decían que era muy fea, que montañera, que lo uno y que lo otro, pero yo me tenía la fe en que eso iba a funcionar. Pero en un momento sí pensé que me iban a echar porque llevaba 15 días de tendencia por las críticas, pero me funcionó. Ya después parecía reina de carnaval saludando mientras que hacía las notas”, confesó la mujer a su paisano ‘Suso’.

Por otra parte, confesó el drama que tuvo que vivir, pues a pesar de querer ser periodista desde su infancia, mucha gente le decía que su estilo no encajaba con los tradicionales.

“Al principio fue duro porque al principio dije ‘no voy a llegar a nada, me va a tocar vender mangos’ porque la gente decía que un periodista no habla así, no es así y no se viste así”, pero que a pesar de los comentarios negativos pudo trabajar en televisión; incluso, recordó que su primer informe fue en una inundación en Medellín y a partir de ese momento fue acoplando su estilo propio de detallar las noticias.

Cabe mencionar que, hace varios meses bromeó en su cuenta de Twitter diciendo que si no cumplía su plan de ser la mejor periodista, estaría dispuesta a abrir una cuenta de OnlyFans.

Dicha publicación tuvo más de 9.600 ‘me gusta’ y más de 500 ‘retuits’. Mientras que unos le recomendaron crear mejor un canal de YouTube para seguir ejerciendo su profesión en otras plataformas, hubo quienes le sugirieron crear un perfil de OnlyFans y ser comunicadora al tiempo.





