“No los pone contentos nada”: las declaraciones de Viña Machado en Masterchef Celebrity

Viña Machado. Foto: Instagram @vinamachado

Este fin de semana se produjo un hecho sin precedentes en la cocina más famosa de Colombia y el mundo, pues en el reto de eliminación del programa donde las celebridades muestran sus dotes culinarias, Marbelle era la próxima eliminada, sin embargo, los jurados decidieron salvarla, lo que generó opiniones divididas entre los televidentes y seguidores del reality, en redes sociales la polémica se encendió tan pronto los jueces tomaron tal decisión.

Pese a que la atención estuvo concentrada en la intérprete de ‘Collar de Perlas’, Carla Giraldo y Frank Martínez, fue otra la concursante que dejó en evidencia su descontento y su cansancio físico en lo que avanza la competencia, pues cada vez se vuelve más complicado resaltar entre tan pocos participantes cuando se integra el top 10 de semifinalistas del concurso emitido por el Canal RCN.

Este ha sido el caso de la modelo y actriz Viña Machado, que en uno de los capítulos del fin de semana mostró su descontento. En unas declaraciones emitidas en el programa, la ‘Muñequita Diabólica’ de Enfermeras mostró su descontento por las decisiones que ha tomado el jurado a lo largo de la competencia acerca de sus platos presentados, hasta que no aguantó más y destapó la olla por la mala racha que ha tenido en las últimas pruebas.

El reto de la noche consistió en hacer una preparación con algo que los colombianos constantemente tienen en su mesa para complementar los platos típicos, algunos debieron preparar arvejas, garbanzos, fríjoles y en el caso de Viña, debió presentar una cazuela con base de lentejas. Al momento de presentar su plato, pese a que al momento de la revisión le dijeron que todo estaba muy bien, los comentarios que recibió no fueron del todo buenos por lo que dijo detrás de cámaras:

“Estoy mamada, porque no sé perder”, así comenzó todo este disgusto sobre sus presentaciones, sin embargo, cuando fue el momento de la deliberación de cada uno de los platos por parte de los jurados, en una corta conversación con Marbelle, agregó: “Me sabe a mi… Yo cuando la c@&0 sé desde el principio que la cag.. y que hice un mal plato. No los pone contentos nada, entonces, todo bien”.

Después de estas fuertes declaraciones en un tono un poco más calmado y con un tinte de decepción, continuó: “Yo prefiero no tener expectativas ya, lo más seguro es que me pongan un delantal negro, pues lo tengo puesto, lo increíble sería que me lo quitaran”.

Pese a que no fue uno de los platos escogidos, el ganador de esta noche fue el actor Pity Camacho, por lo que Viña se dejó ver muy emocionada del triunfo de su compañero y mencionó entre lágrimas: “Me encanta que lo haya ganado Pity porque venimos de un trote, de una eliminación muy dura. Y no puedo más, para esta montaña rusa mejor me consigo un marido”.

Con respecto a la controversial decisión de salvar a Marbelle, el chef Christopher Carpentier en una reciente entrevista con Bravissimo aclaró lo sucedido tratando de calmar los ánimos.

“Todo puede pasar en Masterchef. Cabe recordar que, nosotros evaluamos platos y no personas y de repente los platos están muy buenos, y no tan bueno, pero cuando están tan bueno merecen poder seguir en competencia. Nosotros evaluamos platos y no personas y, de repente, los platos están muy buenos o no están tan buenos, pero cuando están tan buenos merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones”, afirmó Carpentier en ‘Bravíssimo’.

