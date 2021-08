“Fue sin querer queriendo”, James Rodríguez aclaró que no irá al Atlético de Madrid

James Rodríguez está a la espera de definir su futuro para la próxima temporada - Foto: Twitter @EvertonESP

James Rodríguez publicó en sus redes sociales una fotografía suya acompañada por el texto “Nunca dejes de creer’', este además iba con dos emoticones, una cara feliz y otra flecha con la leyenda “pronto”. Inmediatamente en redes sociales se asoció esta frase con la utilizada por los hinchas del Atlético de Madrid y los rumores ante un salida del Everton FC incrementaron.

Sin embargo, el mismo jugador colombiano a través de una transmisión en la plataforma de Twitch se encargó de aclarar y aseguró que nunca quiso que se le relacionara con el equipo español y que no se trató de nada más que de una coincidencia.

“ Yo quise poner una foto y dije ¿Qué mensaje pongo?. Yo no sabia de que esto que puse va con un equipo que es el que ustedes dicen ”

Según James, el mensaje iba con la intención de no rendirse y de que lo que viene será bueno para su vida personal. Además dijo en varias ocasiones que nunca nombró algún equipo en especial. Ante los rumores dijo que no está relacionado con el Atlético de Madrid, “No ha habido charlas ni nada”.

James desmiente lo del @Atleti, "no sabía que esto era el lema de este equipo, fue casualidad total" #twitch pic.twitter.com/ByLzaWOgX4 — Guillermo Arango (@guilloarango) August 17, 2021

James Rodríguez deja entrever que no se ve en el Everton: “Los próximos días sortearé una camisa del club en el que esté”

James Rodríguez dejó entrever este 16 de agosto, que su futuro está lejos del Everton que debutó en la Premier League 2021/2022 ganándole 3-1 al Southampton. En ese partido, el pasado sábado, el volante creativo no tuvo minutos de juego.

En una transmisión en la plataforma Twitch, el talentoso zurdo contó que entregará unos guayos profesionales a sus suscriptores los próximos días, además de una casaca, si bien no necesariamente será la de los toffees. Las palabras que llamaron la atención fueron:

“En los próximos días estaré sorteando una camisa del club en el que esté, que todavía no sé”.

La declaración del cafetero de 30 años ratifica que, como ha señalado la prensa inglesa desde que Rafa Benítez pasó a ser el DT del Everton, su objetivo es dar un paso al costado en el club, más allá de que tenga contrato hasta mediados de 2022.

Sobre su tiempo libre en Twitch, James Rodríguez explicó que lo hace fuera del horario laboral. Lo hizo debido a que algunos de sus seguidores le preguntaron si continuaba entrenando con Everton.

“Chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo. ¿Este muchacho qué hace en su tiempo libre? ¿Nada? Yo quiero estar cerca de ustedes. También estudio”, afirmó James.