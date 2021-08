Autoridades de salud en Colombia están preocupadas porque mujeres embarazadas no se están vacunando

Una mujer embarazada se prepara para recibir la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en el coliseo Cayetano Cañizares en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega/Archivo

El Ministerio de Salud informó que, hasta el pasado 10 de agosto, unas 51.914 mujeres embarazadas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y 1.164 tienen el esquema completo, tras aplicarse al segunda dosis.

Sin embargo, pese a que Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de la Cartera, manifestó que dicha cantidad es considerable, sigue estando por debajo de los proyecciones: “Esta es una cifra importante y aunque creímos que iba a ser más rápido, estamos observando en el territorio nacional un comportamiento muy responsable por parte de las gestantes”.

Por año, en Colombia son cerca de 680.000 las mujeres en estado de gestación, y de estas, habría unas 380 mil embarazadas actualmente. “Como la vacunación es a partir de la semana número 12, el objetivo inicial sería de 250 mil madres. Ya se han vacunado 51 mil y esperamos que las otras 200 mil madres tomen una decisión consensuada con sus médicos tratantes.

Teniendo estos datos presentes, poco más del 20% de dicha población objetivo ya recibió su vacuna en comparación con la meta del Ministerio de Salud. Por tal razón, Bermont hizo un llamado para que estas continúen asistiendo a los puntos de vacunación disponibles en las diferentes ciudades del país: “Tenemos la disponibilidad suficiente, la disposición de vacunarlas y por eso esperamos que las cifras suban significativamente en los próximos días”.

Un sanitario prepara una dosis de una vacuna contra la COVID-19. Foto: EFE/Chema Moya/Archivo

La preocupación de las autoridades sanitarias se extiende hasta las ciudades principales, donde las mujeres en estado de gestación no están asistiendo con frecuencia a los puntos de vacunación. En Bogotá, por ejemplo, hasta el 10 de agosto se habían aplicado 5.563, con 17 esquemas completas. Respecto a Medellín, la cantidad de vacunadas es de 5.625, siendo apenas 508 las que tienen las dos dosis. Finalmente, en el Valle del Cauca, la tendencia es todavía más baja, puesto que solo 2.700 mujeres han sido vacunadas; según la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, ello representa el 10%, aproximadamente.

Desde hace varias semanas, el Gobierno habilitó la vacunación para las mujeres gestantes y lactantes, teniendo en cuenta que, acorde a varios estudios, contagiarse de COVID-19 durante el embarazo puede desencadenar en diferentes complicaciones.

Uno de los trabajos académicos fue el realizado por la Universidad de California-San Francisco, Estados Unidos, publicado en The Lancet Regional Health-Americas, en el cual se especifica que el peligro de afrontar un parto muy prematuro (menos de 32 semanas de gestación) es de hasta un 60% mayor en las personas infectadas con el virus en alguna etapa del embarazo; mientras que las posibilidades de dar a luz de manera prematura (menos de 37 semanas) asciende hasta el 40%. Si al contagio por COVID se le suman otras condiciones como hipertensión, diabetes y/u obesidad, el riesgo crecía un 160%.

Imagen de referencia. Mujer embarazada en Colombia - Foto: Pixabay

Otro punto a destacar es que el MinSalud confirmó que no es necesario suspender la lactancia del bebé luego de la vacunación: “La vacunación contra la COVID-19 está recomendada durante la lactancia. Y aunque en los estudios clínicos no se tuvieron en cuenta a mujeres lactantes, la evidencia científica actual ha demostrado que no hay ningún problema en aplicarla en mujeres que están amamantando”, precisó en su momento, Claudia Moreno, subdirectora (e) de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas de la Cartera.

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los Gobiernos, desde mediados de julio, que las mujeres embarazadas y los niños que padezcan enfermedades crónicas sean incluidos en la lista de pacientes prioritarios, donde ya estaban las personas de la tercera edad trabajadores sanitarios y adultos con enfermedades crónicas. Entre una de las razones, además de las citadas, se encuentra el mayor riesgo de que los recién nacidos necesiten cuidados intensivos si contraen el virus.

