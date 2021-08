Óscar Córdoba no se guardó nada y criticó a James Rodríguez y su actitud con la ‘Tricolor’

Óscar Córdoba y su crítica a James Rodríguez: "es importante, pero no está por encima de la selección" ARCHIVO

El futbolista colombiano James Rodríguez aún continúa con su futuro incierto a pesar de que podría quedarse un año más con el Everton, a pesar de que se esperaba que fuera uno de los jugadores con los que el entrenador Rafael Benítez iniciara la nueva temporada de la Liga inglesa, finalmente no fue convocado.

Y es que según se conoció en los últimos días, James fue apartado de sus compañeros debido a un posible contagio de covid-19, pues, según el cucuteño, alguien dentro del club estaba contagiado y por este motivo recibieron la normativa de quedarse por lo menos 10 días en casa. Durante una transmisión en la plataforma Twitch, el cafetero dijo que está bien, sin síntomas de contagio y en cuarentena desde su casa en Liverpool.

Su falta de ritmo y competencia es uno de los problemas que varios personajes del fútbol en Colombia ven en Rodríguez de cara a las nuevas fechas de Eliminatorias con la Selección Colombia, pues serán tres partidos en septiembre que irán perfilando a los posibles representantes de la CONMEBOL en el Mundial de Qatar 2022.

Uno de los personajes que no se guardó nada ante la actualidad de James fue el exportero Óscar Córdoba, pues recordó que no estuvo convocado por Reinaldo Rueda para las últimas jornadas de las Eliminatorias y mucho menos para la reciente Copa América disputada en Brasil.

“La Selección Colombia es más importante que cualquier cosa. Han pasado grandes jugadores, solamente que cada uno de ellos es importante en su momento, en su época. Así como el ‘Pibe’ fue importante en su momento, Freddy Rincón, Umaña, Pedro Zape en su momento, uno entiende que hoy James es importante para la selección, pero eso no significa que está por encima”, dijo el exguardameta de Boca Juniors en diálogo con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio.

Por la misma línea Córdoba fue claro al mencionar que James tendrá que volver a sumar minutos si quiere estar dentro de los titulares, en caso de que no sea así, el equipo deberá buscar otras maneras de juego puesto que, sin el ‘10’, el esquema de Rueda es diferente.

“La selección seguramente cambiará su estilo de juego, buscará una forma distinta de jugar y de sacar resultados y de pronto vamos a necesitar otro estilo de jugador ya que James no se ha podido colocar a la altura y también viene chocando con nuestro entrenador”, aclaró.

Y es que precisamente sobre los conflictos de James, Óscar fue crítico con sus comentarios en los directos que hace en sus redes sociales, pues cada vez que habla genera polémica y esto provoca que su imagen se vea afectada.

“James se convoca solo si juega...pero ojo con lo que dice porque cada vez que habla lo que hace es tirarle una piedra más a ese lago que está tranquilo”, explicó.

Sobre la convocatoria, el exjugador recordó que Rueda es un técnico serio y que coloca los objetivos colectivos por encima de los individuales, pues es un estratega que tiene en cuenta a los jugadores que pasan por su mejor momento.

“Si vamos a ser consecuentes con lo que dijo Reinaldo en su momento, que necesita a James a un 100%, no debería ser convocado porque no estuvo en el proceso de la Copa América, no estuvo en el morfocilo...después de la Copa América ya hay una memoria futbolística, hay una convivencia y en este caso James no ha pertenecido a ese reciente proceso”, añadió.

Es por esto que llenó de elogios al técnico caleño y se mostró tranquilo por la manera en la que lleva el proceso de la Tricolor.

“Reinaldo es la persona más abierta, más inteligente, más académica y que seguramente no va a dejar por fuera a un talento como James. Si en algún momento se da algo es porque el mismo Reinaldo se acerca a James y va a invitarlo al diálogo. Reinaldo es una persona muy sabia en ese sentido y va a entender que está por encima de la selección el bien común que cualquier tipo de interés personal”, concluyó.

