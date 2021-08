Rigoberto Urán, fiel a su estilo, ‘reveló' la curiosa razón de por qué los ciclistas son tan flacos

Rigoberto Urán, a su manera, reveló la curiosa razón del por qué los ciclistas son “tan flacos” REUTERS/Benoit Tessier

El ciclista colombiano Rigoberto Urán finalmente no asistió a la Vuelta a España, última gran vuelta de la temporada, por decisión del equipo EF Education-NIPPO a raíz de la carga física que traía luego de su presencia en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, el corredor decidió tomarse un descanso de cara al fin de año.

Tras terminar dentro del top 10 en la competencia francesa y ser octavo en las pruebas de ruta y contrarreloj de las olimpiadas, el ‘Toro de Urrao’ decidió regresar a Colombia para compartir tiempo con su familia y preparar su posible participación en algunas clásicas italianas.

No obstante, el deportista antioqueño también aprovechó su descanso para promocionar el Giro de Rigo edición de Costa Rica, evento que se realizará el próximo 31 de octubre. Cabe recordar que esta será la primera vez que la carrera recreacional para aficionados se llevará a cabo por primera vez fuera de Colombia.

Allí, durante una de sus presentaciones en el país tico, Rigo fue cuestionado sobre por qué los ciclistas a nivel mundial son “tan flacos”, razón por la cual, fiel a su estilo, respondió que es mentira esa creencia popular en la que se señala que no comen. Urán explicó que no es “porque coman mal o no coman”, sino que el gasto energético que hacen durante las carreras es bastante alto, además de las extensas jornadas de entrenamiento.

“Los ciclistas a veces cometen un error, porque ustedes ven en la televisión y todos somos flacos, creen que el ciclista aguanta hambre y eso es totalmente falso. Para nosotros la alimentación es súper importante, les recomiendo alimentarse bien, comer buenos carbohidratos”, dijo el cafetero.

Rigo explicó que actualmente la alimentación en los ciclistas es fundamental y es por esto que se ha convertido en una de las cosas en la que más están invirtiendo los equipos, pues cada corredor debe recibir un tipo de alimentación diferente teniendo en cuenta su organismo.

Asimismo, el pedalista colombiano se refirió a lo que hace en este momento de la temporada ciclística, pues, para sorpresa de muchos, se toma un tiempo de descanso en noviembre durante 30 días libres, y esto provoca algunas modificaciones en su estado de ánimo.

“El mes de noviembre paro y no monto bicicleta durante 30 días. Ese mes sin montar mi estado de ánimo cambia, la comida no me sabe igual. Entonces me doy cuenta que el deporte sí es importante, que es un estilo de vida”, comentó.

Rigoberto consiguió dos diplomas olímpicos en Tokio 2020

El antioqueño anunció su regreso al país el pasado 29 de julio, luego de dar por finalizada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. En su aterrizaje en Colombia, el deportista recordó los dos diplomas olímpicos que recibió por su participación en ciclismo de ruta y contrarreloj.

Sin embargo, no fueron esos logros sino un curioso video el que llamó la atención en su cuenta oficial de Twitter, cuando fue recibido por un funcionario de Migración Colombia.

Mientras registraba su ingreso al país, se escucha decir al ciclista oriundo de Urrao decir: “Entonces que señores, por aquí nos encontramos ya en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado, aquí con mis pareceros de migración”.

Enseguida, aparece en el video el funcionario, quien le dice: “Viejo Rigo, ¿qué trajo?”, a lo que el ciclista colombiano respondió: “¿Para declarar?, No traje nada para declarar. No traje ni oro, ni plata […] vine pelado. Mejor dicho, traje unos diplomas que no me los han mandado, vea aquí tengo los diplomas”, mientras muestra una hoja en blanco simulando los diplomas olímpicos.

