‘La Liendra’ le respondió a Nicolás Arrieta por acusarlo de inventarse la suspensión de su cuenta de Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, captó la atención de medios y curiosos en días recientes, luego de anunciar que su cuenta de Instagram con millones de seguidores fue eliminada de la plataforma inesperadamente.

Aunque de acuerdo con el influenciador pereirano todo es resultado de haber demostrado su apoyo a Daneidy Barrera (Epa Colombia) –en medio del debate jurídico que causó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de condenarla a 5 años de cárcel por vandalismo–, hay quienes creen que todo se trata de una estrategia para generar protagonismo y sumar seguidores que, inclusive, ya habría utilizado en anteriores ocasiones.

Así lo manifestó Nicolás Arrieta a través de un reciente video que compartió desde su Instagram, con el cual dejó en entredicho las versiones entregadas por ‘La Liendra’ al respecto.

De igual manera, Arrieta aseguró que la estrategia de Mauricio Gómez se da como resultado a la ola de insultos que recibió cuando bromeó acerca de la situación de Daneidy Barrera, pues vale recordar que entre sus historias el quindiano dijo: “ojalá la justicia la deje vender las keratinas en el patio” (de la cárcel).

“Curiosamente, después de que dijo que a Epa Colombia ojalá la dejaran vender keratinas en el ‘Buen Pastor’ y todo el mundo lo comienza a insultar, a él le cierran la cuenta misteriosamente. Esta es una estrategia que han usado muchos influenciadores para echale la culpa a Instagram y decir que les cierra la cuenta por dar sus opiniones, si fuera por eso nadie tendría Instagram ¡Esto es falso! (...) Fue más una forma de salvarse de ese chiste que a nadie le gustó”, añadió.

Por otro lado, señaló que en caso de haber sido realidad el cierre de la cuenta de Instagram del reconocido personaje, debió haber sido por el spam que generan sus concursos, también llamados giveaways.

Sin embargo, la respuesta de ‘La Liendra’ a las críticas de Nicolás Arrieta no se hizo esperar y, por supuesto, aseguró que nada de lo dicho es cierto y advirtió que “es una persona seria”, la cual no se atrevería a jugar con algo que da el sustento suyo y de sus trabajadores.

“Nico, ¿cómo vas? Soy seguidor tuyo hace rato y tú lo sabes, y la verdad tienes mi número para preguntarme si es real o falso lo que me está pasando, pero veo que no te importa preguntar sino salir a decir lo que tú piensas, pero te aclaro y te lo juro por mi madre que no es ninguna estrategia. Ojalá yo tuviera el control de mi cuenta en este momento, pero no es un chiste como tú crees. Es una realidad”, afirmó.