En Antioquia, 67 animales silvestres fueron retornados a su hábitat natural

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia liberó a 67 animales silvestres en Puerto Berrío. Foto: Corpoantioquia

Más de 60 animales silvestres fueron liberados por autoridades ambientales de Colombia en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, luego de haber adelantado procesos de readaptación para su retorno al hábitat natural tras ser rescatados, en su mayoría, del tráfico ilegal.

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia liberó a 34 reptiles, 27 aves y seis mamíferos en zona rural de las veredas Sabaletas y El Brasil, en la región del Magdalena Medio, luego de ser atendidos por parte de veterinarios y biólogos en el Hogar de Paso de la Corporación para su rehabilitación y posterior reintegro a sus ecosistemas.

“Todos estos animales pasaron por un proceso de readaptación que se realizó en el hogar de paso acompañados por los biólogos del convenio. Los ejemplares realizaron ejercicios de vuelo, transiciones de dietas junto al área de nutrición y estímulos negativos para que los animales identificaran a los depredadores”, indicó la veterinaria de Corpoantioquia, Natacha Mejía.

Dentro de los animales liberados se encuentran 31 tortugas morrocoy; dos tortugas caja; una tortuga hicotea; dentro de las aves se encontraban nueve pericos reales cuatro cotorras carisucias, ocho guacharacas, dos coquitos, tres mayos y un turpial montañero.

Las cotorras, guacharacas, pericos y el turpial fueron rescatados por Corantioquia de la tenencia ilegal en distintos operativos realizados por las autoridades, y los mayos y coquitos fueron rescatados por el equipo de emergencias de la entidad luego de caer del nido siendo polluelos, los cuales recibieron crianza asistida y diferentes estímulos que ayudaron reforzar comportamientos silvestres para su liberación.

Con relación a los mamíferos, fueron dejadas en libertad cinco zarigüeyas, las cuales fueron rescatadas de diferentes sectores en los que su vida corría riesgo debido a su cercanía con lugares de tránsito de personas, y un ocelote, el cual fue recuperado por la Policía Nacional en un operativo, que posteriormente adelantó un adecuado proceso de adaptación para su retorno a su hábitat natural.

“Es fundamental que conozcamos la importancia de no tener estos animales en cautiverio, debido a que todas las especies no se logran rehabilitar, son tiempos muy largos los que tienen que transcurrir y que es donde se puede ver comprometido todo el bienestar animal”, señaló la médica veterinaria, Mejía.

Por su parte, la directora de la entidad, Ligia Mora, señaló que se continuarán fortaleciendo las acciones para la protección de la fauna silvestre en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de una inversión de más de 3.500 millones de pesos entre 2021 y 2022.

Corpoantioquia libera a 67 animales silvestres en Puerto Berrío. Foto: Corpoantioquia

En lo corrido de este año, Corantioquia ha atendido 725 animales silvestres, dentro de los que se encuentran 341 aves, 224 mamíferos y 158 reptiles, a la vez que se han liberado 871 animales, algunos de estos en convenio con el área metropolitana del Valle de Aburrá.

“Invitamos a toda la comunidad, para que no tenga, no comercialice y no promueva la tenencia de fauna silvestre en cautiverio, ya que con esto se está fomentando el deterioro de los ecosistemas, y se está incurriendo en un delito ambiental. Por tal razón, Corantioquia invita a no tener fauna silvestre en cautiverio”, indicó un miembro de la entidad, César Valencia

SEGUIR LEYENDO

<br/>