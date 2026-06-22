Con el 100% del preconteo, este fue el total de votos con el que ganó Abelardo de la Espriella la Presidencia: la diferencia con Iván Cepeda es de menos del 1%

Tras finalizar el preconteo, se confirmó que De la Espriella obtuvo la mayoría de votos en la segunda vuelta - crédito REUTERS/Jair Coll

El preconteo oficial de la segunda vuelta presidencial en Colombia arrojó un desenlace reñido. Con el 100% de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella consiguió 12.959.542 votos, lo que representa el 49,66% del total.

Su rival, Iván Cepeda, sumó 12.708.712 sufragios, equivalente al 48,70%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos, una brecha que corresponde al 0,96%.

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La jornada electoral registró la participación de 26.345.364 ciudadanos, cifra que equivale al 63,60% de las personas habilitadas. De los votos emitidos, 26.095.102 fueron considerados válidos, mientras que el voto en blanco alcanzó los 426.848 registros.

El camino hacia el balotaje se definió en la primera vuelta, el 31 de mayo de 2026, donde De la Espriella obtuvo 10.361.499 apoyos, alcanzando el 43,74%. Cepeda, por su parte, recibió 9.688.361 votos, logrando el 40,90%. Estos resultados forzaron el enfrentamiento directo en la segunda vuelta el 21 de junio.

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Con esta victoria, De la Espriella asumirá la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 desde el próximo 7 de agosto.