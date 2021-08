Sergio fajardo publicó un video en el que crítica la condena a Epa Colombia y la supuesta participación en política del presidente Duque

Sergio Fajardo publicó un nuevo video al estilo Youtuber en el que criticó al presidente Duque por una presunta participación en política. Foto: Captura de pantalla

Como lo hizo en una ocasión anterior analizando el tema de las noticias falsas en redes sociales, el precandidato a la presidencia de la República Sergio Fajardo publicó un nuevo video al estilo youtuber con el que hizo una crítica de varios hechos que tuvieron repercusión en la opinión pública del país en la última semana, como fueron la condena de 63 meses de cárcel a la influencer Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’ y la supuesta participación en política del presidente Iván Duque.

El exgobernador de Antioquia publicó en sus redes sociales el video en el que usó el Hashtag ‘Qué Hueso’, una expresión de la Costa Caribe con la que incluso se burló de si mismo, al recordar la oleada de memes que le hicieron, luego de que lo captaran con los ojos cerrados durante un evento de su campaña en la capital de Antioquia.

“Estoy cansado, estoy triste y estoy contento, sobre todo contento porque entre más me dediquen tiempo, más voy a hablar de los temas que sí importan. Esta vez cerré los ojos por unos segundos en Medellín, en medio de una gira, termina el día y a la mañana siguiente abro el Twitter y algunos interpretaron mi cara como de sueño otro como mamera, desidia, aburrición”, aclaró Fajardo.

Entre los temas que barajó en su video, el precandidato criticó la presunta participación en política en la que habría incurrido el presidente Duque cuando en una entrevista en la revista Semana, el mandatario opinó positivamente de los exalcaldes Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa.

“Me parece que esos nombres que se mencionan son personas que tienen esa trayectoria (...) Un hombre de una gran calidad humana, un hombre cercano a la gente, una persona sensible. Tiene además una familia muy bonita”, citó Fajardo en su video sobre las expresiones del presidente y cuestionó si eso no era una participación en política y no debería tener una consecuencia.

El también exalcalde de Medellín reprochó la ratificación de la condena de la influencer Daneidy Barrera por actos de vandalismo durante las jornadas de protesta en 2019 contra el gobierno del presidente Iván Duque.

“Un poco exagerada la condena y bastante rápida la investigación para los estándares colombianos. No soy fan de Epa Colombia y el vandalismo hay que castigarlo, pero de verdad, ¿qué mensaje queda? ¡Qué desproporción! ¿Cuántos se ha robado 70.000 millones de pesos o más y están por ahí tranquilos caminando? Y a esta mujer que ya pidió excusas que sinceramente está arrepentida, que está abriendo un nuevo capítulo en su vida, 5 años de detención, algo está mal en esta sociedad”, afirmó.

Precisamente, el político recordó la polémica por el millonario adelanto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a un consorcio que se encargaría de proveer internet a comunidades rurales, pero que presentó documentación falsa y tiene en riesgo miles de millones de pesos.

“La ministra (Karen Abudinen) no solo ha defendido que el proceso fue transparente, sino que ahora regaña a los funcionarios por filtrar información del caso. No se le ha ocurrido renunciar por un mínimo de dignidad (...) Después de tanta negación, el presidente Duque reconoce que hay 70.000 millones de pesos embolatados y que pedirá ayuda internacional para recuperarlos. Por favor, un acto de dignidad política aparten a la ministra del cargo”, solicitó el precandidato.

En otros apartes de su video, Fajardo también dio sus condolencias a los familiares del patrullero de la Policía Humberto Sabogal, quien fue asesinado cuando iba a realizar una requisa en el sur de Bogotá. Además, criticó los trinos del senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar, en su reacción a las acusaciones de la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, sobre estar supuestamente instigando y financiando los hechos de vandalismo en la capital colombiana.





