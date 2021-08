Ron colombiano ganó tres galardones internacionales en los Sip Awards World Spirits Competition 2021

A pesar de no ser muy reconocido en el país, Parce Rum es uno de los licores fabricados en Colombia que gozan de gran reconocimiento y adeptos en el mundo, originario de las montañas del Quindío con más de 10 años en el mercado, es la idea de tres estadounidenses que le apostaron al comercio de este tradicional licor de la cultura colombiana.

Medalla de Doble Oro, Medalla de Oro y el premio a la Innovación, fueron los reconocimientos entregados por parte del Sip Awards World Spirits Competition 2021, los cuales se suman a otros reconocimientos que han logrado en su década de producción.

Patrick Powers, Co-Fundador y CEO de Parce Rum, detalló que a través del concurso internacional de bebidas espirituosas “SIP Awards 2021”, ganaron: Medalla de Doble Oro con Parce Rum 12 años, Medalla de Oro Parce Rum 8 años y con su licor nueva línea Parce Rum Brothers’ Blend se destacaron con el premio a la Innovación.

“Esta competencia internacional era muy importante para nosotros, porque el objetivo principal era conocer qué opinaba el consumidor final de los productos. La gran mayoría de competencias o concursos tienen “expertos de la industria” que deciden. Yo no soy un experto en muchas cosas pero yo se si me gusta algo o no. Es lo mismo con los SIP Awards, 99.99% de los consumidores de Parce Rum, no son “expertos” si no consumidores que disfrutan de un buen ron y esto es lo valioso, porque al fin del día ellos son los que decide si le gusta o no nuestro ron”, sostuvo Patrick Powers.