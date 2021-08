Lina Tejeiro, Aida Victoria Merlano y otros famosos que han apoyado a Epa Colombia

Lina Tejeiro, Epa Colombia y Aida Victoria Merlano. Fotos de redes sociales

La condena a 63 meses y 15 días en centro carcelario que impuso el Tribunal Superior de Bogotá a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, por los actos vandálicos que cometió en noviembre de 2019 y que la justicia catalogó de instigación al terrorismo, ha generado controversia en el país por parte de muchos ciudadanos que consideran “exagerada” la decisión judicial.

Epa Colombia es una empresaria e influenciadora controversial en el país, pero en las últimas horas su nombre se ha hecho tendencia no por alguna de sus excentricidades, sino por la indignación de muchos colombianos que no consideran justo que la mujer tenga que pasar un poco más de cinco años en la cárcel. Entre esos colombianos hay varios famosos que se han pronunciado y le han manifestado su apoyo a la bogotana.

Una de las voces de apoyo más destacadas ha sido la de su novia, la futbolista Diana Celis, quien compartió un alentador mensaje. “Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío”, mencionando también la cuenta de la empresaria de keratinas. Antes de que se conociera la decisión, Celis estaba respondiendo preguntas en su Instagram previo a un partido, razón por la que no estuvo junto a Barrera, “Daneidy hoy tiene la audiencia y yo estoy concentrada en un partido, no puedo acompañarla en este momento tan importante”, expresó la futbolista bastante triste.

Otra de las personas cercanas a Epa Colombia que se pronunció fue Andrea Valdiri, influenciadora barranquillera que ha construido una gran amistad con la bogotana en los últimos meses. “#FuerzaEpa Muy poca gente tiene la capacidad de hacer públicos sus errores y más aún enmendarlos y convertirlos en algo positivo. Prefiero personas así mil veces que ‘correctos’ haciendo daño detrás de sus máscaras de rectitud. Abajo las máscaras de violadores de niños, políticos corruptos, sicarios y todo aquel que camina libre y está haciendo daño”, escribió en una de sus historias.

Luego Valdiri habló más sobre el tema y señaló que “Epa es una niña que emprendió, que reconoció sus errores y pocas personas lo hacen, tú has cometido errores, yo he cometido errores y lo importante es mejorar y cambiar. Díganme ustedes qué es más asertivo, meter a esta pelada a la cárcel o que ella sirva de ejemplo para muchos jóvenes de barrios vulnerables que de lo negativo sacó algo positivo, que emprendió, que ayudó, entonces esto para mí es una injusticia y si me duele, hoy le digo fuerza mi reina linda”.

Aida Victoria Merlano, por su parte, realizó un video de 42 segundos que publicó en su perfil y comenzó diciendo que “Hay mucha gente que está libre y merece estar en la cárcel”. Agregó que a la bogotana “se le condena por instigación a delinquir con fines terroristas, y ese delito jamás pasó porque para que el delito ocurra la persona debe invitar clara, explícita e inequívoca a cometer un delito (...) La quieren instrumentalizar para mandarle un mensaje claro al pueblo”, concluyó la influenciadora que estudió Derecho.

La cantante Koral Costa, a pesar de que recientemente reveló detalles sobre la crisis emocional que ha vivido a causa del covid-19, también se manifestó con un mensaje a Barrera, con quien tiene más de siete años de amistad. “Aquí estoy, mi hermana, mi amiga, la que llora y ríe conmigo, la que en buenas y malas hemos estado ahí. Aunque esté en un mal momento, aquí estoy, hermana mía. Hoy es un día difícil para mí, pero nosotras sabemos que tenemos a un Dios vivo y de poder”, escribió.

La actriz colombiana Lina Tejerio, que en las últimas horas estuvo retratando los síntomas del guayabo en su isntagram,envió un mensaje a la bogotana. “Amiga Epa Colombia, eres una guerrera, eres inspiración, eres el vivo ejhemplo de que si queremos, pordemos cambiar y ser mejores. Te abrazo!”.

Otro de los mensajes de apoyo que sorprendienron fueron el de la exreina de belleza Gabriela Tafur y la esposa de Lowe León, Liceth Córdoba. Tafur, que también es abogada, publicó un trino en el que “Si el fin de la pena privativa es la resocialización, ¿para qué privan de la libertad a quien ya se resocializó, se arrepintió y está creando empleo?”, posteó la mujer.

Por su parte, Córdoba expresó que, “La resocialización es el proceso mediante el cual los individuos que pertenecen a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan su repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que les otorgan las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social”.

Estas han sido otras reaciones de famosos al respecto:

