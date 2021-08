‘Causas Elevadas’ el documental del primer colombiano que conquistó el Everest

Desde las montañas de Suesca, a las afueras de Bogotá y lejos de la televisión, Fernando contó que siempre se ha realizado material audiovisual de sus escaladas y travesías, pero que este nuevo documental ‘Causas Elevadas’, hace un llamado a la preservación del ambiente y en especial, mostrar cómo los lugares que ha recorrido, por más de tres décadas, hoy muestran un padecimiento por la contaminación, la industria y los oídos sordos de la política mundial.

“Las montañas me han mostrado cómo nacen el agua, cómo bajan los valles, como nutre los campos. También, me han mostrado cómo la inclemencia y la fortaleza que tiene la naturaleza, puede volver todo caótico, he visto caer avalanchas de nieve, como también ríos crecidos y fuera de sus caudales. Entonces, me han enseñado de su poder y a pensar que no somos los únicos importantes en la tierra”, reveló González respondiendo a lo que ha aprendido durante su trayecto deportivo como escalador.