Nuevo ministro del Deporte defendió la actuación de Colombia en los Olímpicos: “Esos deportistas que nos representaron son los mejores”

Guillermo Herrera, nuevo Mindeporte.

El pasado 6 de julio, el presidente colombiano, Iván Duque, hizo oficial el nombramiento de Guillermo Herrera como nuevo ministro de Deporte. El nuevo funcionario del Gobierno reemplazará a Ernesto Lucena, quien renunció al cargo a mediados del mes de junio.

Luego de que Herrera cumpliera un poco más de un mes en el nuevo cargo como Ministro del Deporte, en una entrevista con el periódico El Espectador realizó un balance sobre los atletas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, cómo encontró el ministerio, que proyectos faltan por desarrollar y qué metas se ha puesto.

Herrera contó que el exministro, Ernesto Lucena, realizó un buen trabajo, el cual le ha permitido realizar un buen relevo. Y también confesó que lo que él sabe hacer es administrar, así que su línea de trabajo se irá por ese lado.

“Quiero identificar claramente qué es lo que necesita el país en materia deportiva, en consenso con federaciones, institutos departamentales, ligas, clubes y deportistas, cada uno desde su lado y yo como un coequipero. El ministro no viene acá a ser el seleccionador o entrenador. Ese es el trabajo de ellos. El ministerio tiene funciones de apoyo a la formación, el desarrollo y la competición; la organización de eventos y la infraestructura. Quiero dejar un documento que sirva de hoja de ruta para el futuro, a diez años, porque eso no se puede quedar solo en la cabeza de los funcionarios”, contó herrera.

Uno de los vacíos que encontró el ministro Herrera es que no hay cifras, estadísticas ni balances claros. Según explicó en la entrevista, en el Departamento Nacional de Planeación casi no hay información sobre el sector del deporte, que ya tiene ministerio.

Y agregó que: “Poco a poco, hemos ido evaluando aspectos sobre los que hay algo de información, como el de la infraestructura deportiva. En ese sentido, hay que equilibrar la cancha en Colombia, porque el 48 % de los escenarios están concentrados en cuatro departamentos y esa es una restricción para los atletas y las personas que quieren realizar alguna actividad física, porque no se trata de pensar solo en el alto rendimiento, sino en toda la comunidad. Claro, eso también tiene explicaciones lógicas, como el potencial deportivo de una región o que otra ha sido sede reciente de algún evento y fue beneficiada con obras”.

Sobre el tema de proyectos, en cuanto a la infraestructura, anunció que aún están pendientes los Juegos Bolivarianos en Valledupar, los Nacionales en el Eje Cafetero y el Mundial de Atletismo sub-20 y los Panamericanos Junior en Cali.

Por otro lado, le confesó a El Espectador que decidió ser servidor público y que le gusta relacionarse con la gente y con la comunidad, así que quiere asumir su nueva responsabilidad de esta manera. “Este ministerio tiene muchos programas sociales y eso siempre me llamó la atención. Recuerdo unas palabras de Mariana Pajón que me inspiraron. Ella dijo que cualquier peso que se invierta en el deporte aleja a un niño de los vicios, de las malas compañías, le da un propósito a la vida. Y tiene toda la razón”.

Además, contó que nunca le ha llamado la atención participar en la política. “Yo nunca me he sacado un voto en la vida, no soy político, aunque he tenido jefes que me han dicho que me meta. A la gente que trabaja conmigo le pido compromiso, que trabaje, nada más”.

Por último, realizó un balance sobre los deportistas que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Esos deportistas que nos representaron son los mejores de Colombia y para mí todos son campeones. He hablado con varios de ellos, tienen una energía diferente y el nivel de entrega y compromiso de esos muchachos es tremendo, no solo con su reto deportivo, sino con el país. Esa es la mejor medalla de todas. No se tuvo el mismo rendimiento de Río 2016 y Londres 2012, pero hubo factores que influyeron. La pandemia nos dio duro a todos. No es disculpa, pero se cancelaron muchos eventos clasificatorios y de fogueo para subir el nivel. Aún así, me parece que el balance fue positivo y la presentación muy digna, de la que nos sentimos orgullosos”.

