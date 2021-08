El comediante Primo Rojas regresará al Teatro Libre con su monólogo ‘Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer’

El comediante Primo Rojas regresa al Teatro Libre con su monólogo ‘Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer’.

Luego de una larga ausencia de las tablas, el actor Primo Rojas, uno de los precursores de la comedia en el Teatro en Colombia, regresa con una obra en la que el éxtasis de la mujer será el epicentro de risas, pues el actor invita a sus espectador a pensar ¿Qué ocurriría si una señora paisa, de origen popular, ama de casa, esposa de un chofer de bus con quinto de primaria académico, se ve en la obligación de dar una conferencia sobre el tema del éxtasis en la mujer?

Pues esa respuesta la tiene en su nueva creación del comediante la cual se llama: Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer, que llega en temporada de estreno al Teatro Libre de Chapinero del 19 de agosto al 4 de septiembre.

En esta pieza, se revelará uno de los misterios más grandes de la humanidad. En los años noventa del siglo pasado hubo una explosión de curiosidad sin precedentes por la sexualidad femenina y en el centro de tal turbulencia estaba el éxtasis, la que se supone, es la experiencia placentera más intensa del género humano y que en la mujer es exponencialmente cien veces superior, y aunque los libros y estudios inundaron las librerías y los supermercados, aún sigue siendo un misterio.

Por eso ¿Cómo abordar el tema del éxtasis en la mujer, pero desde el humor? esa la premisa de la cual surge Judith Perpetua o el problema del éxtasis en la mujer, un monólogo en clave de farsa donde con sarcasmo, humor y el particular estilo de Primo Rojas, se narra la historia de Judith, quién debe dar una conferencia sobre el tema, pero ella no es la persona más idónea para hacerlo, “después de lavar, planchar, y cocinar todo el día, cuando llega la noche y veo la cama, no pienso en placer, lo único que quiero es dormir” aclara, por eso acude a su mejor su amiga, Margot, quien le contará entre aguardientes todo lo que se debe saber.

El estilo de Primo Rojas es sui generis, la corrección política no es lo suyo y las historias personales y populares siguen siendo el principal insumo de su trabajo. Usa atuendos extravagantes (esta obra no será la excepción), maquillaje y expresiones femeninas. Pasa de la delicadeza a la vulgaridad en un renglón, del tono femenino al más callejero. Ver a Primo Rojas es una experiencia que se ha construido cuidadosamente en cada detalle: el lenguaje, los gestos y una precisa actuación.

“El tímido y el amor’, ‘Las botas del tío Manuel’, y ‘De cómo un pobre entierra a la mamá’, son algunas de sus creaciones llenas de sátira, humor negro, ironía extrema, adornadas con un claro hilo conductor, un tono de voz atrapante y una capacidad gestual que atrapa sin que el público se dé cuenta.

“Lo que busco es brindar felicidad, quiero que la gente se ría, por supuesto, mi trabajo está dirigido al corazón de las personas. Mi mayor privilegio (suena egoísta pero no lo es) es compartir mi sentido del humor. A veces acierto, y es maravilloso”, confesó el actor al dar conocer que la idea de esta pieza humorística la llevaba pensando desde hace mucho tiempo, pues en entrevista con el programa ‘A la hora del regreso’ de Caracol Radio indicó que uno de los retos más grandes es personificar a una mujer.

Esta obra será de Temporada Presencial del 19 de agosto al 4 de septiembre

De jueves a sábado a las 8:00 p.m.

Lugar: Teatro Libre de Chapinero Cl. 62 #9A-65

Boletería entre $40.000 y $60.000

Compra en: https://www.eticketablanca.com/evento/primo-rojas-judith-perpetua-o-el-problema-del-extasis-en-la-mujer/

