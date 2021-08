El 80% de venezolanos capturados en Bogota quedan en libertad, según cifras de la Secretaria de Seguridad.

Tras el asesinato del patrullero Humberto Sabogal, que se dio este miércoles al sur de Bogotá, mientras él cumplia su labor de patrullaje luego de ser víctima del impacto de arma de fuego, se conoció que el único capturado es de nacionalidad venezolana, tema que infortunadamente evidencia que estos migrantes en Colombia, están inmersos en economias informales que los llevan al hurto y al porte de armas.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, en diálogo con Blu Radio indicó que efectivamente varios de los casos de hurto, en los que personas resultaron amenazadas y heridas con arma de fuego en los últimos días en la ciudad, fueron por parte de bandas delincuenciales conformadas por personas del vecino país.

“Lamentablemente se evidencia que ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos, están participando de estos hechos de inseguridad en Bogotá. La persona capturada por la muerte del patrullero Humberto Sabogal es de nacionalidad venezolana. Estamos ofreciendo una recompensa para los demás que participaron”, señaló Fernández a la emisora.

Según el funcionario, en cifras de la Secretaría de Seguridad en lo corrido del 2021, han sido capturados 16.900 ciudadanos de Venezuela, los cuales solo han tenido orden judicial 2.400, pues los restantes suele regresar a la libertad, ya sea porque el delito no es grave o porque estos no presentan documento de identidad, lo que hace que la rama judicial no los puede retener, además, que existen otros impedimentos como la capacidad carcelaria y el avance en los procesos de investigación.

De igual manera, destacó que están realizando un trabajo con Migración Colombia para que estos delincuentes extranjeros, una vez cometan alguna infracción en el país, puedan ser deportados a su país de origen.

Teniendo en cuenta las anteriores cifras, las cuales también fueron confirmadas por las autoridades, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Eliécer Camacho, reveló que el total de los capturados, durante este año es de 2.470 extranjeros. El cual corresponde a un 14 % de las capturas totales en la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López indicó, en medio de su visita a uno de los patrulleros que sobrevivió a los hechos de este miércoles que “la situación no da espera. Necesitamos refuerzos permanentes. La situación crítica de seguridad que tenemos en este momento no nos permite tener refuerzos temporales”, señaló la Alcaldesa Mayor, quien sostuvo que el ministro de Defensa y la Policía Nacional, evalúan aumentar el pie de fuerza “lo más pronto posible”

Además, expresó que “la nacionalidad o falta de identificación no debe ser una excusa para la impunidad. Bogotá no se rinde ante nadie, mucho menos ante el crimen que vienen a cometer delincuentes extranjeros”.

Con la mira en la reducción del homicidio, el hurto y otros delitos que afectan a los ciudadanos, la Policía Nacional informó que este hoy se activa el ‘Plan de Intervención y Acompañamiento a Bogotá’, el cual dará a la ciudad un refuerzo de 1.500 uniformados de distintas unidades de la institución para el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la capital del país.

Este despliegue, en cabeza del director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, del director de Seguridad Ciudadana, mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, y del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Eliécer Camacho, será direccionado y monitoreado en tiempo real por cinco generales.

De acuerdo con información de la Policía, serán cuatro los Comando Operativo de Seguridad Ciudadana -COSEC- que tendrá Bogotá:

COSEC 1: que comprende las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo, queda a cargo del mayor general Fabián Laurence Cárdenas Leonel, director del GAULA.

COSEC 2: ejercerá control en los zonas de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar), con el direccionamiento del brigadier general Norberto Mujica Jaime, director de Inteligencia.

COSEC 3: en las localidad de Bosa, Kennedy, Fontibón y Engativá, con el mayor general Fernando Murillo, director de la DIJIN.

COSEC 4: que comprende las localidades de Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria, con el mayor general Herman Alejandro Bustamante Jiménez, director de Antinarcóticos.

Así mismo, las acciones para velar por la normalidad en ciclorrutas y bicicorredores están a cargo del mayor general Juan Alberto Libreros Morales, director de Tránsito y Transporte.

Esta estrategia se llevará cabo en coordinación con la Alcaldía Mayor, las alcaldías locales, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, para mejorar, a partir de planes focalizados y mayor presencia institucional, las condiciones de convivencia y seguridad de los habitantes de Bogotá.

