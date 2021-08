Cifras y Conceptos denuncia persecución del CNE por pronósticos electorales del 2018

Foto AFP

La firma encuestadora Cifras & Conceptos denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría persiguiéndolos ya que en los últimos tres años les han abierto al menos 10 investigaciones por haber publicado “un modelo de pronóstico sobre la primera vuelta presidencial en 2018″, afirmando que se desconocieron las dinámicas electorales, no solo del país sino de la democracia, afirman.

“Nos acusan de haber manipulado al electorado, de actuar de mala fe, de habernos equivocado y de no haber cumplido con las normas vigentes”, expresó el representante legal de la firma, César Caballero. El hombre explicó que en su modelo aseguraron que habría segunda vuelta, que Iván Duque estaría en ella y que un tercer candidato llegaría a este término, siendo esta última afirmación la única que no se cumplió.

Cifras & Conceptos señaló que durante las elecciones para el Senado de 2014 - 2018 también presentaron dos modelos de pronóstico y para estos casos le pidieron al CNE emitir alguna regulación sobre el tema pero no obtuvieron respuesta por cuatro años y dijeron que la misma entidad reconoce que el modelo de pronóstico no es una encuesta.

A pesar de que no existía esta regulación, el CNE abrió las investigaciones basándose en una Ley de 1994. “(...) en el Congreso nadie habló de modelos de pronóstico sino de encuestas y de los ejercicios a boca de urna, que desde esa fecha están prohibidos. El legislador señaló de forma explícita que ‘el medio que los publique podrá ser objeto de investigación’, pero el CNE ahora pretende asimilar una proyección de los ejercicios de boca de urna como si fuesen un modelo de pronóstico”.

Además denuncian que en el proceso les negaron el derecho a la legítima defensa y que todas las pruebas que solicitaron les fueron negadas, incluso no los habrían escuchado en las audiencias y tampoco atendieron testigos a su favor. “Violarone l derecho a la igualdad, pues en el ciclo electoral del 2018 se presentaron cinco ejercicios de pronóstico y solo el realizado por la firma ha sido objeto de investigación y acusación”, señalaron.

Y denuncian que no hay pruebas de que manipularon la opinión “más allá de prejuicios ideológicos”. En Caracol Radio César Caballero indicó que están seguros de que en la norma colombiana no hay nada que hable de pronósticos, por lo cual no los podrían judicializar. Por ahora el CNE no se ha pronunciado ante las afirmaciones de Caballero y la firma.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación que enfrentaba el expresidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón por Odebrecht tras el archivo de la misma Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en una votación que quedó 6 contra 3, donde se afirmó, además, que no se deberá adelantar una sanción disciplinaria o penal contra el exmandatario y firmante de los acuerdos de paz con las extintas FARC.

Cabe destacar que Santos enfrentaba esa investigación porque supuestamente recibió dinero de la firma brasileña para financiar su campaña de reelección presidencial en 2014, además, de usar esos fondos para publicitar el plebiscito por la paz de 2016, en el que los colombianos decidieron si avalaban las negociaciones con la guerrilla mencionada.

Los representantes a la Cámara, Jhon Jairo Cárdenas, del partido de la U, y Andrés Calle, del partido Liberal, y quienes eran los congresistas designados de investigar el caso, consideraron que se deberá archivar definitivamente la investigación contra el también Nóbel de Paz.

Para tales fines, los parlamentarios presentaron un auto en el que, junto a sus compañeros de la Comisión y mediante la votación en que Santos salió avante, determinaron el cierre de dicha investigación.

En el documento, Cárdenas y Calle argumentan que no existe material probatorio que incrimine a Juan Manuel Santos con Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘Ñoño Elías’, preso por corrupción relacionada al caso y de los principales testigos.

