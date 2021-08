Teófilo Gutiérrez defiende a James por expresar lo que siente sobre la selección Colombia: “Todos tenemos el derecho”

El pasado 9 de agosto, en su canal de Twitch, James Rodríguez dejó entrever que su relación con Reinaldo Rueda no estaría en el mejor momento, pues cuando se le preguntó por la posibilidad de jugar los próximos partidos de la selección Colombia, respondió que es un tema que prefiere no tocar y hasta le dejó un mensaje a sus compañeros deseándoles éxitos. Y Teófilo Gutiérrez, se refirió este martes a la realidad del volante creativo, un buen amigo suyo, con el combinado tricolor.

“No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en copas del mundo, hay mucho talento”, fueron las palabras pronunciadas por James, acerca de las cuales se refirió Teo.

El jugador que creció en La Chinita dijo en el programa VBar de Caracol Radio que, más allá de las polémicas declaraciones de James Rodríguez tras ser desconvocado de la Copa América por no estar en su mejor condición física —según la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)—, “las puertas de la selección deben estar abiertas para los mejores jugadores”.

Para recordar: Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, ambos exjugadores de la selección, acompañaron a James en una transmisión en Instagram cuando este manifestó que le parecía una falta de respeto ser desconvocado, pues no estaba mal.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’; listo, si eso es así, cierro el culo y me voy”, dijo Rodríguez en ese entonces, razón por la que fue blanco de críticas de algunos periodistas de largo trasegar en el país.