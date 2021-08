Yerry Mina confiesa que le pegó un puño a Falcao y la razón por la que dejó de alentar a Deportivo Cali

Mina además se refirió a la falta que hicieron James Rodríguez y Radamel Falcao García en la selección Colombia. REUTERS/Ueslei Marcelino

Twitch, la plataforma de live streaming perteneciente a Amazon, se ha convertido en una herramienta utilizada por los futbolistas para tener contacto directo con sus fanáticos, dar las declaraciones que no le brindan a la prensa y, ¿por qué no?, rememorar ciclos de su vida de los que hoy se ríen, aunque en su momento quizá fueron duros. Este 10 de agosto, quienes hablaron al “desnudo” fueron James Rodríguez y Yerry Mina, compañeros del Everton.

El defensor central oriundo de Guachené (Cauca), por ejemplo, narró que inicialmente fue hincha del Deportivo Cali, equipo que le rompió el corazón, razón por la que eligió hacerle fuerza a su rival de patio, el América. Ahora, sin embargo, está pendiente de los dos; así lo explicó luego de que un cibernauta le preguntara cuál era el club que le robaba el aliento.

“Era hincha del Deportivo Cali, yo me fui a probar allá y ni siquiera me vieron, me dejaron por allá tirado. Fui a entrenar como tres días y después me dijeron muchas gracias”, explicó el zaguero.

Según Mina, después de ello optó por presentarse al América de Cali, donde si lo observaron y lo aprobaron, aunque no continúo su proceso: “Allá no volví porque no tenía para los pasajes y mamá me dijo que tenía que seguir con el estudio. Ahora le hago la fuerza al Cali porque mi hermano está allá, yo le dije que fuera allá, pero sin decir que era mi hermano. Yo les hago fuerza a los equipos del Valle”.

El puño que le dio a Falcao

Además de la llamativa anécdota sobre el Deportivo Cali, Yerry Mina se refirió a lo difícil que resulta marcar a delanteros de calibre como Radamel Falcao García, tanto que una vez tuvo que acudir a los golpes para cumplir con su tarea defensiva. Eso sí, consciente de su error, aclaró que le pidió perdón al ‘Tigre’ por su actuar.

“Falcao es un animal, los movimientos que tiene son muy buenos. Una vez lo estaba marcando en Italia en un entrenamiento y me tocó pegarle un puño. Después me disculpé y seguí corriendo”, contó el futbolista de 26 años, que próximamente va a ser papá.

Con respecto a la liga inglesa, reconoció que Harry Keane (Tottenham) y Jamie Vardy (Leicester City) son los atacantes que más líos le generan en la zaga defensiva.

James y la selección Colombia

Mina explicó que si bien en la cancha a veces los resultados no son los esperados, siempre deja cada gota de sudor en ella, en especial si está vistiendo la camiseta del combinado tricolor. También manifestó su deseo de avanzar a un mundial, de levantar un trofeo con el equipo nacional.

“Tenemos que prepararnos bien para estar en la selección y después aportar ese granito de arena para estar en otro mundial. Nos falta ganar algo. Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros. Hizo falta James y Falca [en la Copa América]. Nosotros somos una gran selección, hemos venido creciendo. Ya nos miran diferente. Así las cosas no salgan bien, nosotros vamos a dejar todo sobre el terreno de juego”, aseguró.

Edad de retiro y equipo en el que sueña jugar

“No quiero jugar hasta muy mayor, el club [en el que desea retirarse], no sé. Estoy jugando desde los 14 años”, fue la frase de Yerry Mina cuando se le preguntó por la fecha de su retiro del fútbol. En cuanto al equipo en el que anhela jugar, confesó: “Siempre soñé jugar en el Barcelona”.

