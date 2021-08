El ‘duelo’ que Neymar perdió con Mike Bahía por el amor de Greeicy Rendón

Greeicy Rendón y Mike Bahía componen una de las parejas más estables de la farándula nacional, y es que el ascenso en la carrera musical del caleño ha encajado muy bien con una vida actoral muy próspera que tenía la ahora cantante. De hecho, en varias ocasiones Michael Egred Mejía (nombre de pila del artista) ha confesado que varias de sus canciones van dirigidas a su actual pareja.

Pero a pesar de la alegría y unión que los ha caracterizado a ambos tanto a nivel personal como profesional, Mike confesó que ella, al principio de la relación, tuvo un pretendiente mundialmente conocido: Neymar Jr, atacante del París Saint-Germain.

En diálogo con el programa radial mexicano ‘Exa’, el cantante narró primero cómo fortaleció su relación musical con Greeicy y qué herramientas usó para no perderla.

“Esa mujer me cambió la vida, literal; yo pasé de ser un cantante de bar a ser ‘Mike Bahía’ y aparte pasé a ser su compañero. Yo pasé a componer canciones como ‘Amantes’, que nos hizo tan exitosos y hoy supera los 500 millones de reproducciones en YouTube, y esa canción sale del anonimato con ella de una manera increíble, y hoy en día esa mujer sigue subiendo como espuma”, reflexionando también que en el ascenso laboral de ambos, él mismo cuestionó su relación.

“Llegó un momento de mi carrera donde me pregunté, y me dije ‘¿seré yo el artífice de que esta mujer me deje?’ y dije ‘si tuviera tres minutos para hacerle entender lo que yo siento, ¿qué le diría?’ (…) Estaba solo en mi cuarto solo, y yo decía ‘Dios mío, esta mujer está girando en mi cabeza (…) Si antes la buscaba Neymar, porque Neymar le escribía directs -mensajes directos en Instagram- “, mencionando que en ese momento le compuso una canción a ella para forjar el vínculo que tenían.

Después, decidió ampliar la anécdota sobre los coqueteos que el brasileño le hacía a Greeicy, diciendo con orgullo que “lo había borrado”.

“Yo no hago goles pero le hice una canción muy bella -a Rendón-; ella estaba viajando y cuando llegó, le di play a la canción que le compuse, me dijo ‘qué linda canción’, y yo le dije ‘¿Pa’ qué te vas?”

En la misma entrevista habló sobre sus deseos de tener una hija; incluso, tiene tatuado en su cuello el nombre que le pondría.

“Me lo tatué precisamente ahí porque es como un filtro, es como que todo lo que pase acá lo va a escuchar (…) quiero que todo lo que ella vea, la haga sentir orgullosa de su papá, porque ella va a ser más grande que yo”. Después, y con guitarra en mano, le dedicó una de sus más recientes canciones: ‘Sufrimos de lo mismo’.

Cabe mencionar que, Mike Bahía tiene actualmente 1.7 millones de suscriptores y un total de 936 millones de visualizaciones en YouTube; entretanto que Greeicy, con una carrera musical más corta que la de su pareja, tiene más de cinco millones de seguidores en esta plataforma y más de 2.400 millones de vistas.

