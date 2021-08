Juan Diego Alvira reveló por qué se quita su anillo matrimonial antes de salir al aire

Juan Diego Alvira confesó en 'The Suso's Show' porque no usa su argolla de matrimonio mientras presenta noticias. Foto: Noticias Caracol

El presentador de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira, fue uno de los últimos invitados del programa ‘The Suso’s Show’. Allí, durante su diálogo con el humorista, el periodista entregó varios detalles sobre su vida personal y laboral, entre ellos confesó el por qué se quita su anillo de matrimonio cada vez que sale al aire en televisión.

“Aquí la cosa se va a poner seria, porque aquí el periodista soy yo”, le dijo ‘Suso’, el presentador del programa, a Juan Diego Alvira, mientras entre risas le pedía que pensará bien su respuesta y le contestara por qué se quitaba su argolla de matrimonio mientras presentaba el noticiero.

“La verdad es que cuando yo estaba trabajando en esa época en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y empecé a cometer cualquier cantidad de errores. Un día tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses”, explicó Alvira a al humorista.

“Señores, el matrimonio es la sal. Queda demostrado”, contestó Suso con evidente diversión sobre la anécdota, al esposo de la también periodista Ana María Escobar.

En su diálogo con Suso, el periodista de Noticias Caracol también recordó que, durante un tiempo, su esposa duró molesta con él tras conocer que no usaba su argolla de matrimonio al salir al aire, sin embargo, tras conversarlo ella entendió el agüero de Alvira.

“Eso fue dialogado, eso fue negociado para que se sepa. Yo le dije ‘mi amor, definitivamente aquí no vuelvo a presentar con argolla’. Me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado en este equipo matrimonial”, finalizó su historia el presentador de Noticias Caracol.

Durante su entrevista con el humorista colombiano, Juan Diego Alvira también dejó en claro lo mucho que ama a su esposa y a su hija, y de hecho, contó que atesora una foto de ambas, que tiene una pequeña dedicatoria, y que lleva consigo cuando tiene que viajar a otros países.

“Te amo cielo mío. Tus Marías te pensarán cada minuto del día y solo queremos que brilles como lo hacen los mejores como tú. Hasta el infinito...”, se lee en la parte trasera de la fotografía donde sale Ana María Escobar, la esposa del presentador, y su hija, María del Mar.

Según relató Alvira, la foto la consigo cuando tuvo que viajar en 2018 a Rusia por el mundial de fútbol, pues en palabras de él, no hay nada que lo mortifique más que el estar lejos de su familia.

“Me acuerdo que cuando uno allá estaba solo, aburrido, deprimido, sacaba la foto, miraba esos ojos, es sonrisa, y mi hermano, uno quedaba automáticamente como si se hubiera tomado tres Red Bull”, recordó el periodista en su diálogo con Suso.

Entre otros detalles sobre su vida personal y laboral, el presentador de Noticias Caracol también develó al comediante lo mucho que le cuesta levantarse cada mañana para iniciar su jornada, sin embargo, confesó que le cuesta acostarse antes de las 11:00 de la noche, pues según él, no concibe apagar su mundo antes.

El periodista contó a Suso que todos lo días pone su alarma a las 3:00 de la madrugada para poder levantarse y comenzar su día a las 3:30 de la mañana, rutina que le cuesta bastante, teniendo en cuenta que nunca se acuesta temprano.

“Yo la verdad nunca he podido acostumbrarme a dormirme temprano, yo no concibo el que usted apague su mundo a las 9:00 de la noche, yo me acuesto tipo 11:00-11:30 cuando me va va bien, de resto tipo 12:00 de la noche, y sí, a veces uno termina más descuadrado que el diablo”, concluyó el presentador.





