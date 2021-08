James Rodríguez se acordó de Néstor Pitana y le tiró un vainazo por su arbitraje en la Copa América ARCHIVO

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita en el fútbol europeo y su salida de Everton rumbo a Milan continúa siendo una posibilidad cierta, más allá de que jugó como titular en el último amistoso ante Manchester United. Ahora, el cucuteño afronta la última semana de preparación para el inicio de la Premier League y aprovechó para volverse a encontrar con sus seguidores.

Este lunes en Twitch, una plataforma de live streaming perteneciente a Amazon, el centrocampista cafetero no quiso tocar a fondo el tema de su momento en la Selección Colombia, sin embargo, no se olvidó de lo ocurrido en la Copa América cuando el árbitro argentino Néstor Pitana tomó una polémica decisión en el encuentro ante Brasil, día en el que la Tricolor fue eliminada.

Mientras dialogaba con los usuarios que lo estaban viendo, James se puso a jugar FIFA en su consola de videojuegos, y aunque en ciertos momentos habló de temas sensibles, la mayoría del tiempo fue ocupado por las bromas y la diversión.

En un momento de la transmisión, el jugador lanzó un dardo contra Pitana. Esto ocurrió mientras disputaba un partido con el París Saint Germain, a James le expulsaron al defensa Presnel Kimpembe por una fuerte entrada de atrás a un rival y su reacción no se hizo esperar, pues para él fue una decisión injusta que no ameritaba para una tarjeta roja.

“Pareciera que me estuviera pitando un árbitro que pita todo en contra de Colombia”, afirmó el ‘10’ de la Selección Colombia y soltó una carcajada.

Pero sus ‘vainazos’ no quedaron allí, pues posteriormente le amonestaron al central Marquinhos y le pitaron un penalti en contra, a lo que el colombiano recordó: “Eh, pero está pitando Pitana o qué… ¿se acuerdan?”, comentó el jugador haciendo referencia a las decisiones polémicas que se tomaron en el juego entre Colombia y Brasil.

Pero el argentino Pitana no fue el único al que James le tiró, ya que en otro compromiso le volvieron a pitar una falta con la que no estuvo de acuerdo y de inmediato mostró su descontento. “Uy, (Ímer) Machado…los que están en Colombia me entienden”, pronunció el ex Real Madrid.

Otro de los momentos divertidos de su transmisión ocurrió cuando estaba contratando jugadores para su equipo, pues fichó a su excompañero Marcelo, jugador del Real Madrid, y en la negociación apareció el entrenador Zinedine Zidane. “Pero Zidane por qué aparece ahí…”, dijo James. Esto por supuesto generó la risa de sus seguidores quienes aprovecharon el chat para mostrar sus molestias con el francés.

James no confirmó su presencia en la Eliminatorias

Entre el próximo 1 y 9 de septiembre la selección Colombia disputará tres partidos por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, ante Bolivia, Paraguay y Chile. Y uno de los máximos referentes del equipo, James Rodríguez, podría no estar. Así lo manifestó el futbolista este lunes 9 de agosto.

Uno de los internautas le preguntó al talentoso zurdo sobre la posibilidad de que juegue los siguientes partidos de las eliminatorias, y, aunque el futbolista afirmó que prefería no hablar de ellos, dejó entrever que no estaría con el equipo.

“No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en copas del mundo, hay mucho talento”, dijo el jugador.

Su momento con Everton

Acerca de su presente deportivo, en Twitch James Rodríguez afirmó que es bueno. Según él, se siente en su mejor condición física para competir y demostrar que, a sus 30 años de edad, está más que vigente en el mundo del fútbol

“Me estoy sintiendo muy bien. Me siento en condiciones para poder competir ya, sea acá o en otro lugar, aún no sabemos. Estoy enfocado en estar cada día mejor”, confirmó.

Al ser preguntado por su continuidad en Everton, Rodríguez Rubio dijo que aún hay “que esperar a ver qué pasa”. Además, habló de la goleada 0-4 sufrida ante Manchester United en un partido amistoso dos días atrás. Los Red devils pudieron llegar a marcarles hasta 10 goles, desde su perspectiva.

“El Manchester jugó con nosotros. Nos metieron cuatro, bajaron el ritmo, pero nos habrían podido meter 10. Menos mal que era un partido amistoso. Por eso hoy tengo el día libre, mañana vuelvo a entrenar. La Premier inicia el fin de semana”, agregó.

