“Esta administración no estuvo a la altura de lo que esperaban sus electores”: el hijo de María Fernanda Cabal sobre el presidente Iván Duque

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal que defiende las posturas políticas de su madre que es una de las figuras más reconocidas del uribismo y del Centro Democrático, ha declarado que se considera de derecha pero que no es cercano al partido liderado por Álvaro Uribe Vélez. El joven de 22 años que en redes sociales llega ha ser tan polémico como Cabal, se estreno como columnista en el portal El Bogotano y en su primer escrito aprovecho el espacio para criticar el mandato del presidente Iván Duque.

Lafaurie, en el mismo tono y con los mismos términos que usa la senadora Cabal, dejo claro que son más las cosas por criticar que las cosas por salvar de los tres años de mandato y lanzó algunas puyas contra el centro.

“A pesar de uno que otro defendible resultado de este gobierno, no es un secreto, ni para el uribismo, ni para la derecha, ni para nadie, que está administración no estuvo a la altura de lo que esperaban sus electores, y me atrevo a decir, que ni siquiera por sus opositores. Fue un gobierno desteñido, que no supo a nada, por estar buscando “El centro, centro”, agravado porque la centro/izquierda y FarcSantismo, que venían de ocho años de co gobierno, continuaron co-gobernando con Duque, bajo el equivocado slogan “De lo Que Nos Une”, se lee en la columna que titulo “Por el afán de agradar”.

Pero, el joven fue más allá pues para él, Duque ha ido en contra de los ideales que lo eligieron y por encima de su gestión su critica va enfocada a no haber hecho reformas al acuerdo de paz, pues en campaña prometió “destruirlo”.

“La agenda legislativa de este Gobierno parece ir por su propia cuenta, siempre miedosa y temeraria de las organizaciones internacionales y la izquierda. Duque y la mayoría de sus ministros, olvidaron las promesas hechas durante la campaña, olvidaron a sus electores”, puntualizó.

Para el hijo de Cabal, estos son los cuatro factores que considera son las debilidades del mandato de Iván Duque que están más asociadas al acuerdo de paz que a la gestión misma: la no intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la permanencia de las curules de los antiguos miembros de las Farc en el Congreso, la debilidad al momento de enfrentar al narcotráfico y una agenda legislativa temerosa.

La critica la hace con el fin de incorporar su postura frente a las votaciones del 2022 y dejar claro que no esta de acuerdo con temas como: el Acuerdo de Escazú y la Ley Estatutaria para crear una jurisdicción especial Rural y Agraria, por lo que a forma de campaña y pese a que no se considera miembro del partido que apoyan sus padres concluye diciendo: “PD: María Fernanda y Óscar Iván son la mejor opción, por no decir, las únicas”.

Sin embargo, estas no fueron sus únicas palabras que crearon polémica pues luego de la publicación de su escrito en redes sociales y para reafirmar lo compartido en el portal, escribió: “El centro o extremo, ese punto mediocre donde se escudan las personas que no toman posición en su vida. En el centro están los cobardes, no las ideas”.

Mientras los seguidores concordaban con sus palabras y los opositores se oponían a su tesis, él anotó “que no le endilguen corrientes” e hizo énfasis una vez más en que “He sido claro que no soy uribista, soy de derecha”.

