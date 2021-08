Sebastián Villa y la carta que dejó a Boca Juniors explicando su viaje a Colombia

Sebastián Villa, atacante de Boca Juniors. EFE/Juan Mabromata POOL

El fin de semana del 8 de agosto Sebastián Villa volvió a ser noticia. Luego de días sin acudir a los entrenamientos con Boca Juniors, tomó la decisión de viajar a Colombia, hecho que fue rechazado por parte de la fanaticada xeneize. Lo cierto es que, más allá de tratarse de una muestra de inconformismo al no ser vendido al Brujas (Bélgica), el regreso a su país natal tendría que ver con la salud de su madre y así se lo había manifestado al club donde milita mediante una carta.

El periodista Diego Monroig, de la cadena ESPN, explicó este 8 de agosto que Villa argumentó a Boca Juniors el porqué de su viaje e incluso, pidió un permiso especial: no tendría que ver con un capricho producto de su imposibilidad de jugar en el viejo continente, mas sí por una patología que enfrenta su progenitora.

“Villa se fue a Colombia y le dejó una carta a Boca explicando las razones por las que se iba, problemas de salud con su mamá y que quiere estar cerca a ella, y que por esos mismos problemas es por los que se ausentó a los entrenamientos”, contó el comunicador.

De acuerdo con Monroig, pese a que la razón de la ausencia del futbolista de 26 años puede ser de peso, él viajó sin solicitar el permiso de Boca Juniors. De ahí que el club esté evaluando multarlo.

“Boca todavía no le contestó, no es que haya pedido permiso, él se fue. Me dicen que Boca está preparando la respuesta, intimándolo a que se presente a entrenar, y, esto no está definido, que podría comunicarle que serían descontados esos días o sería multado porque se ausentó al club”, agregó Monroig.

La versión de Monroig contrasta con la del también periodista Martín Arévalo, de TyC Sports, que apunta a que Villa habría solicitado licencia al club desde hace días ya.

El dolor del Jorge Bermúdez

Aunque Jorge El patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, no se ha pronunciado acerca del viaje de Sebastián Villa a Colombia, sí lo hizo por su ausencia en los entrenamientos y la manera en que le habló a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, que no quería continuar. “La postura de Villa es contundente y se lo hizo saber a la dirigencia. Si tengo que manejar un Uber, lo voy a hacer, pero me voy. Villa se quiere ir y no da marcha atrás”, sostuvo Martín Costa, periodista de TNT Sports.

Al cafetero se le ha reprochado por ser malagradecido por el club que lo cobijó en momentos difíciles, como el proceso penal que atraviesa por violencia de género contra su expareja sentimental, Daniela Cortés. Al respecto, Jorge Bermúdez, en Cadena Xeneize, afirmó:

“Me parece que uno en la vida tiene que ser agradecido y si hay un jugador que Boca protegió, ayudó y acompañó es Villa. Hoy él está expuesto a las máximas y drásticas sanciones porque no se presenta a entrenar”.

‘El Patrón’ tampoco ocultó el dolor que le genera la actitud de Villa, aún más siendo connacional. “Es un tema doloroso, a todos nos duele, a mí personalmente me golpea muchísimo, porque yo como colombiano llegué hace más de 24 años a la Argentina y a Boca a demostrar que los jugadores colombianos éramos valiosos, no solo en lo deportivo sino en lo profesional”.

