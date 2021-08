Embarazo, aborto y abandono en pandemia: el caso de una migrante venezolana en Colombia

EFE/Zayra Mo/Archivo

Evaluna, una migrante venezolana tuvo que padecer, discriminación, negligencia del Estado y su derecho al aborto no fue respetado pese a que el embarazo ponía en riego su vida, de acuerdo con su testimonio todo esto le ocurrió debido a que es una persona de otro país y no tiene documentos. Por la difícil situación que padece y padeció, ella en compañía de una organización presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que sea priorizado, para que pueda ser reparada por el Estado colombiano y se convierta en un antecedente jurídico que proteja a miles de mujeres migrantes de Venezuela que están enfrentando una situación similar en Colombia y en otros países de la región.

Desde hace unos años atrás Colombia ha sido impactado por la migración venezolana debido a las difíciles condiciones de vida que hoy existen en el país vecino, sin embargo, esta problemática se ha extendido y en muchas ciudades no se ha podido atender de la mejor manera. Uno de esos casos es el de Evaluna, que no solo tuvo que migrar de su país sin documentos, sino que estaba embarazada, su vida estaba en riesgo, fue abandonado por el papá del bebé y en medio de toda su crisis el mundo entro en pandemia.

Su historia comienza a finales del 2019, cuando se enteró que estaba embarazada y al tiempo el medico que la atendió en Cúcuta le notificó que podía realizarse un aborto debido a su delicado estado de salud. Entonces, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Evaluna llegó al hospital público de Cúcuta, Hospital Erasmo Meoz, para practicarse el procedimiento.

“Todo muy doloroso, duro, muy duro, no tenía cómo, estaba en un estado de depresión terrible”, relató Evaluna que contó su historia al diario nacional de El Espectador.

Pero no todo resultó tan rápido como ella pensaba, pues el hospital se negó, argumentando que el aborto debían hacerlo en un hospital de mayor nivel, en Bogotá o Medellín. En ese momento ya se avecinaba el covid-19 y además, la difícil situación económica no le permitía movilizarse, por lo que la mujer acudió al Instituto Departamental de Salud, pero este tampoco autorizó su traslado, argumentando que ella era migrante irregular y que no estaba en la base de datos del Sisbén (el sistema de salud subsidiado por el Estado para personas en situación de vulnerabilidad).

La ciudadana venezolana siguió insistiendo y, asesorada por la organización Women’s Link Worldwide y la Defensoría del Pueblo, interpuso una acción de tutela contra el Instituto Departamental de Salud, solicitando el aborto y la protección a sus derechos a la vida, la dignidad y la salud, sin embargo, la respuesta se demoró y finalmente le negaron su derecho una vez más, mientras ella se encontraba e el hospital en delicado estado de salud y aguantando el maltrato que ella denuncia.

“Tanto el hospital como el Instituto Departamental de Salud lo único que hicieron fue dilatar el procedimiento, ya que las normas colombianas indican que Evaluna tenía derecho a la IVE sin importar su documentación migratoria y, creemos, que lo que está detrás también es el estigma de que el aborto siga siendo en Colombia un derecho en tres causales y un delito que permanece en el Código Penal. Lo que impide que sea visto como un servicio médico, como cualquier otro”, señaló Angélica Cocomá, abogada de la organización Women’s Link Worldwide que acompaña este caso.

Pese a su lucha, finalmente a Evaluna le tocó continuar su embarazo y tampoco recibió ayuda prenatal. El día que nació su bebé se dirigió al Hospital Erasmo Meoz donde pese a su situación le realizaron un parto normal, le dieron de alta pese a sus condiciones y una vez más fue expuesta a maltrato por parte de los funcionarios del establecimiento.

“Ese día sufrí mucho y a los cinco días de parir ya me tocó trabajar. No pude cuidarme en casa ni diez días”, afirmó Evaluna. Actualmente siguen en la misma situación y su hijo presenta algunos problemas de salud por lo que esta a la espera de que su demanda avance y esto le ayude a que sus derechos sean respetados.





