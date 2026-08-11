Así reportaron los medios internacionales la tragedia del terremoto en Colombia: “Más de un centenar de muertos”

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ocupó espacios centrales en los principales medios internacionales por su impacto en Pereira, Cali, Manizales y Quibdó - crédito Reuters

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La noticia del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 ocupó espacios centrales en los principales medios internacionales, que destacaron la magnitud del desastre y el impacto en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó.

El epicentro del sismo, registrado cerca de San José del Palmar en el departamento del Chocó, desencadenó una ola de informaciones y análisis en todo el mundo, con balances preliminares que indican al menos 132 fallecidos y decenas de edificaciones colapsadas en varias regiones del país, según el más reciente reporte oficial.

La emergencia en las agencias internacionales y diarios de referencia

Así reportó AP la tragedia del terremoto en Colombia - crédito AP

Desde muy temprano, agencias como Associated Press (AP) y Reuters difundieron alertas y reportes especiales sobre el terremoto. AP subrayó la fuerza del fenómeno y sus graves consecuencias sobre el occidente colombiano, reportando el colapso de edificios, personas heridas y las operaciones de rescate en zonas críticas.

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Reuters enfatizó el elevado número de víctimas, la profundidad del sismo y la rápida reacción de las autoridades locales, quienes desplegaron equipos de emergencia en las ciudades más afectadas.

En su cobertura, Reuters describió: “Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira”. Mientras tanto, la agencia estadounidense AP abrió su nota con el titular: “Terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos; presidente declarará emergencia nacional”, y detalló escenas de rescatistas y ciudadanos removiendo escombros.

Así reportó Reuters la tragedia del terremoto en Colombia - crédito Reuters

La tragedia, en titulares y relatos europeos

La prensa europea dedicó espacios destacados a la emergencia. El diario español El País tituló: “Más de un centenar de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia”, acompañando sus publicaciones con mapas y videos que ilustran la magnitud del desastre y las labores de rescate. Por su parte, El Mundo incluyó testimonios de ciudadanos y relatos en primera persona, como el de una familia en Pereira: “Sonó durísimo, sentimos como si hubiera caballos cabalgando debajo de casa”.

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En Francia, Radio Francia Internacional calificó el evento como el “terremoto más fuerte en la última década” en Colombia y citó a Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, quien explicó: “No fue un sismo superficial ni ocurrió cerca de la superficie. Tuvo una profundidad considerable, de aproximadamente 88 kilómetros”.

Así reportó El País la tragedia del terremoto en Colombia - crédito El País

Así reportó El Mundo la tragedia del terremoto en Colombia - crédito El Mundo

Así reportó Radio Francia Internacional la tragedia del terremoto en Colombia - crédito Radio Francia Internacional

Cobertura gráfica y testimonios en América y Asia

En Estados Unidos, The New York Times llevó a portada la noticia bajo el título: “Fuerte terremoto sacude a Colombia y deja decenas de muertos”, incorporando gráficos y material audiovisual de las labores de rescate. El periódico destacó que el presidente Abelardo de la Espriella enfrentó el desastre en los primeros días de su mandato y citó su mensaje de solidaridad: “No están solos”.

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Por su parte, NBC News y CBS News informaron sobre el número de víctimas, el estado de emergencia nacional y los daños en infraestructura, mientras Sky News en Reino Unido publicó: “Colombia azotada por un terremoto devastador”. En Israel, The Jerusalem Post recogió el testimonio de Fernando Chaim, que relató: “El terremoto me recordó a las sirenas y las bombas de Israel”.

Así reportó The New York Times la tragedia del terremoto en Colombia - crédito The New York Times

Así reportó Jerusalem Post la tragedia del terremoto en Colombia - crédito Jerusalem Post

Así reportó CNN en Español la tragedia del terremoto en Colombia - crédito CNN en Español

Así reportó NBC News la tragedia del terremoto en Colombia - crédito NBC News

Así reportó La Nación la tragedia del terremoto en Colombia - crédito La Nación

La prensa de América Latina también reaccionó. La Nación de Argentina informó sobre el envío de ayuda humanitaria desde países como México, El Salvador y Estados Unidos, incluyendo equipos de rescate y personal médico.

Las imágenes de edificios colapsados en Cali, Pereira y Manizales, reportes de personas atrapadas y la declaración del estado de desastre nacional dominaron la agenda informativa internacional.

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El impacto del sismo se reflejó en la cobertura de CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera y Times of India, entre otros, que destacaron la magnitud de la tragedia y la movilización de ayuda, mientras que The Guardian siguió el minuto a minuto de la evolución de la tragedia y sus consecuencias en el transporte y la vida cotidiana.