Distrito de Bogotá se reunió con líderes religiosos para que inviten a creyentes a vacunarse

Colombia sigue avanzando en la vacunación contra el covid-19, gracias a las dosis adquiridas en acuerdos bilaterales con farmacéuticas y a las donaciones hechas por Estados Unidos. / Colprensa

Este 9 de agosto, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, sostuvo una reunión con 90 pastores y líderes religiosos de la capital. El objetivo del encuentro fue invitarlos a promover la vacunación contra el covid-19 de los creyentes que asisten a los lugares de culto.

El secretario Gómez aseguró que es importante que los fieles tengan información de primera mano y quien mejor que los líderes religiosos para promover la vacunación.

Hablamos de covid, de mecanismos de infección, mortalidad y de cómo los números vienen mejorando mucho en Bogotá. También hablamos de la vacunación... El conocimiento salva vidas.

Con esta reunión, el Distrito de Bogotá espera que estos y más formadores de opinión den información verídica a los ciudadanos y pueda seguir la vacunación en la capital y así llegar a la inmunidad de rebaño.

Y es que han sido varios los líderes religiosos se han opuesto a la vacunación y desde su postura negacionista han infundido mentiras y manipulado a sus seguidores para que no se apliquen la vacuna y no sigan con los protocolos de seguridad, pues no creen en la existencia de covid-19.

El pastor más famoso del que las autoridades tienen conocimiento es Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida, quien ha dicho, según el portal Salud con Lupa, que el exdirector de Microsoft y filántropo, Bill Gates, está detrás del origen de la pandemia. De igual forma, él y su esposa, María Paula García Silva, dicen que la vacuna contra el coronavirus no es efectiva, algo que pone en peligro la salud de millones de colombianos.

Por otra parte, el secretario dijo actualmente uno de cada diez o 15 casos de covid-19 están relacionados con la variante Delta, pero sostuvo que, “a la vuelta de mes y medio, esta variante producirá seis de cada diez casos de COVID-19; por eso este mes y medio es el plazo que hay para lograr vacunar a absolutamente todas las personas mayores de 50 años. Son estas personas las que se van a complicar, y eventualmente a morir si llegan a ser contagiados con esta variante”.

En Bogotá aún hay 800 mil personas en este rango de edad que no se han vacunado.

Con corte al 8 de agost, ya se han aplicado en la ciudad 5.713.823 vacunas, en primeras dosis 3.220.225 y con el esquema completo 2.493.618.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López pidió al Gobierno elevar al 90 % la inmunidad de rebaño y abrir vacunación sin barreras.

“Si nos autorizan y flexibilizan las medidas para que podamos comprar vacunas, tanto el sector privado, como el sector público territorial, felices lo hacemos; si necesita que pongamos más puestos de vacunación o ampliemos los horarios para cubrir a los mayores de 18 años, felices lo hacemos”, agregó la mandataria local.

En ese mismo sentido destacó que la localidad de Sumapaz ya está vacunada en un 100 %; la ciudad en general ya está cerca del 5 % de la población con primera dosis aplicada, y cerca del 48 % ya tiene vacunación completa; sin embargo, exhortó especialmente a las mujeres en estado de embarazo, con más de un trimestre hasta 40 días de lactancia, para que acudan a su proceso de vacunación.

“Todavía faltan muchas por venir, es a ustedes a quienes más queremos cuidar. Bogotá hace vacunación sin barreras para todas las mujeres en embarazo”, señaló la alcaldesa, al recordar que en 2020 fallecieron 22 mujeres en estado de embarazo, de las cuales 10 tenían covid-19. Vale la pena recordar que en la capital hay 35 mil gestantes, de las cuales ya se han vacunado 5.500.

