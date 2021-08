Borré debutó oficialmente con el Eintracht Frankfurt en la eliminación de la Copa de Alemania

Este domingo 8 de agosto se dio el debut en un partido oficial de Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt, este se dio en la sorpresiva derrota ante el Waldhof Mannheim, equipo de la tercera división, y por ende quedaron eliminados de la Copa de Alemania. El delantero cafetero fue titular y fue sustituido al minuto 68′.

El jugador colombiano no tuvo una destacada actuación, pues en el partido no realizó ningún remate a la portería del equipo rival. El atacante estuvo muy aislado de sus compañeros, quienes no lo acompañaron de forma efectiva y no generaron el juego ofensivo necesario para hacer daño en el área del Mannheim.

Borré participó en algunas acciones del partido en las que se tiró algunos metros hacia la mitad de la cancha para recibir la pelota y realizar triangulaciones con sus compañeros, pero ninguna de ellas surgió efecto, pues el conjunto contrario estaba muy bien parado en la zona defensa e impidió que se acercaran a su arco.

En el segundo tiempo, dejó el terreno de juego en el minuto 68′ cuando su equipo ya perdía 2-0 y necesitaba urgentemente de un cambio en el ataque para buscar empatar el compromiso. Gonçalo Mendes Paciencia fue el sustituto del colombiano, pero poco pudo hacer ante el buen planteamiento del equipo contrario.

Con la pelota, el delantero tuvo un 78% de efectividad. Entró en contacto con la esférica en 28 oportunidades y realizó 23 pases, 18 de ellos de manera correcta. Ganó dos duelos directos y tuvo cuatro recuperaciones.

Ahora, deberán prepararse para el inicio de la Liga en Alemania, pues el Eintracht Frankfurt debutará en la Bundesliga el próximo 14 de agosto frente al Borussia Dortmund en condición de visitante en el estadio Signal-Iduna-Park.

Primer gol de Borré con el Frankfurt

El pasado sábado 31 de julio Borré abrió su historial goleador en Alemania, pues cuatro días después de que se uniera a los entrenamientos con su nuevo equipo, anotó su primer gol y recibió los aplausos de los hinchas de las ‘águilas’.

El delantero proveniente de River Plate de Argentina fue titular en un partido amistoso de pretemporada contra el Saint Etienne donde Frankfurt presentó a sus nuevos jugadores y contó con el regreso de los hinchas a las tribunas luego de una larga ausencia por culpa de la pandemia del COVID-19. El ex Deportivo Cali jugó 62 minutos, anotó un gol y participó directamente en otro.

Desde el primer minuto se evidenció que la orden del entrenador del Eintracht Frankfurt, el austriaco Oliver Glasner, era presionar desde los delanteros la salida del equipo rival. Esto le permitió a Santos Borré mostrar ante su nuevo público una de sus mejores características y en un par de jugadas arrebatar el balón a los defensores del Saint Etienne y llevar peligro sobre el arco defendido por Green.

La oportunidad para que Borré marcara su primer gol con la camiseta de las ‘águilas’ fue al minuto 36 luego de que derribaran en el área al japonés Daichi Kamada. El árbitro central pitó penalti y el encargado de convertirlo en gol fue el delantero colombiano que cobró fuerte y al centro.

Su objetivo es claro: demostrar que su fútbol está al nivel de los europeos y cambiar la imagen que dejó durante su primer paso. Cabe recordar que el jugador de 25 años tuvo su primera incursión en el ‘Viejo Continente’ de la mano del Atlético de Madrid, y posteriormente terminó cedido al Villarreal.

“Queremos mostrar un juego ofensivo con presión alta, eso me identifica, porque estaba acostumbrado a hacerlo en el club del que vengo. Intentaré adaptarme a lo que el técnico quiere lo más rápido posible”, comentaba Borré en su primera conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO: