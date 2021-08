MinSalud, en alerta por falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado en Cundinamarca, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, para que estén pendientes y denuncien aquellos casos de falsificación de carnés de vacunación contra el covid-19.

Según indicó el jefe de la cartera de Salud, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre personas que están falsificando carnés de vacunación a las afueras de los puestos de inmunización, los cuales venden a los ciudadanos que no quieren recibir el biológico contra el covid.

“Hay que ser muy activos en este tema y alertas a las EPS e IPS y estar muy atentos para hacer las respectivas denuncias ante la autoridades de policía de estos eventos que hacen daño a la población colombiana”, señaló el ministro de Salud.

Ruiz además insistió a los colombianos que la vacunación contra el covid-19 es la manera más efectiva para garantizar la protección de la vida frente a cualquier efecto producido ante un contagio de la enfermedad.

De igual manera, el ministro de Salud insistió en la necesidad de que las personas mayores de 50 años continué vacunándose. Cabe recordar que en los últimos días el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, invitó a esa población a inmunizarse contra el covid-19, puesto que tienen hasta 600 veces más de riesgo en presentar complicaciones severas en caso de infectarse del virus.

“Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él. En estudio reciente en La Florida (EE.UU.), el 97% de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida, tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella”, indicó el viceministro de Salud.