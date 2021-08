Rodrigo Lara volverá al Nuevo Liberalismo y considera precandidatura presidencial

Senador Rodrigo Lara (Colprensa - Prensa Rodrigo Lara)

El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara anunció este viernes que está completamente dispuesto a regresar al Nuevo Liberalismo, ahora partido político que renació tras el fallo de la Corte Constitucional que le devolvió la personería jurídica que se le había quitado en 1988 por petición de uno de sus fundadores, Luis Carlos Galán.

Lara, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y también fundador del movimiento político, expresó en diálogo con RCN Radio que está listo para volver “porque lo concibo como un espacio de convergencia de todos los que compartimos ideas liberales y queremos construir sobre la base de esa ideología y de esa filosofía un mejor país”.

Además señaló que no descarta una precandidatura presidencial: “yo creo que lo voy a analizar (...) lo voy a mirar y creo que este debe ser un espacio de convergencia de todos los que creemos en las ideas liberales y un partido construido y bien forjado, forja correctamente una nación”, dijo ante la emisora.

En esta ocasión Lara no tendría problema alguno para cambiarse de partido y presentarte a elecciones el próximo año ya que el fallo de la Corte deja en claro que “se incluyó la posibilidad de volver para quienes tengan un vínculo directo y probable con esa colectividad”, esto sin causarle un caso de doble militancia como fue el caso de Ángela María Robledo que perdió su curul en la Cámara de Representantes tras demostrarse que no renunció con suficiente tiempo (12 meses) al partido Alianza Verde antes de unirse a la Colombia Humana en 2018.

De hecho en diálogo con Semana, Gloria Pachón de Galán, esposa de Luis Carlos, amigo cercano de Lara Bonilla, le dijo a Rodrigo Lara que esperaba que ahora él sea uno de los dirigentes del Nuevo Liberalismo. “Gracias, querida Gloria (...) me trae muchísimos recuerdos de mi infancia y de los progenitores políticos de este movimiento”, dijo el senador.

También dijo que ratifica la emoción de “ver al partido resurgir” y expresó que es un reto “gigante” lo que viene para Colombia. Otro de los que podría hacer el ‘salto’ al Nuevo Liberalismo es el senador Iván Marulanda que actualmente milita en el partido Alianza Verde.

Después del fallo de la Corte este jueves, Lara dijo que “el resurgimiento del Nuevo Liberalismo es una oportunidad para Colombia. Renace una esperanza. No se puede olvidar el sacrificio de los progenitores políticos defendiendo las banderas de un mejor país. Necesitamos recuperar la decencia en la política y la fe en la democracia”.

La decisión

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela con la que Gloria Pachón de Galán pretendía recuperar la personería jurídica y encontró acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva, así como los requisitos de inmediatez y de no tratarse de una tutela contra tutela.

“El Consejo de Estado desconoció el precedente que la propia Sección Quinta fijó en el caso de la UP, dado que en el caso del Nuevo Liberalismo también se presentan circunstancias excepcionales y ajenas a la voluntad del partido que lo pusieron en desigualdad en la contienda electoral; y violación directa de la Constitución, en razón a que el Consejo de Estado desconoció la Constitución y, en particular, el Acuerdo Final para la Paz pues, aunque este no tiene fuerza vinculante directa, el juez puede aplicar los principios de apertura democrática, como una forma de cumplimiento de buena fe del acuerdo, tal y como ocurrió con el partido de las Farc-EP”, argumentó la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional finalmente decidió revocar el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 6 de noviembre de 2019 y, en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso de los ciudadanos Fernando Galindo González, Cecilia Fajardo Castro, Rafael Amador Campos, Andrés Talero Gutiérrez, Gloria Pachón de Galán y José Corredor Núñez.

SIGA LEYENDO