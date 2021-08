Qué es el Nuevo Liberalismo y por qué la Corte lo revivió

Imagen de archivo de Gloria Pachón de Galán, viuda del dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. EFE/Miguel Menéndez V./Archivo

Este jueves la Corte Constitucional revivió, por votación unánime, el Nuevo Liberalismo, partido político que inició Luis Carlos Galán en los ochenta. Este movimiento había perdido su personería jurídica en 1988 tras la decisión del propio fundador de regresar al Partido Liberal.

El Nuevo Liberalismo es un movimiento disidente desprendido del Partido Liberal y liderado por el candidato presidencial, Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el Cartel de Medellín, bajo órdenes de Pablo Escobar. Este movimiento, fundado exactamente en 1979, fue opositor de los mandatos de Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barco, aunque nunca logró llegar al poder de la mano de su fundador, quien perdió las dos elecciones en las que alcanzó a participar (1982 y 1986).

Sin embargo, el Nuevo Liberalismo sí llegó a tener un puesto de relevancia cuando el socio de Galán y amigo, Rodrigo Lara Bonilla, fue nombrado como Ministro de Justicia en el gobierno del presidente Belisario Betancur. El jefe de gabinete, al igual que como pasaría con Galán unos años después, fue asesinado en 1984.

En 1986 Galán volvió a intentar llegar a la presidencia compitiendo contra Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador y contra Virgilio Barco, del Liberal, sin embargo, volvió a quedar en tercer lugar y para 1987 volvió a los rojos gracias a la invitación de Julio César Turbay, quien lideraba la colectividad para la época.

En esa época Galán le escribió una carta a quien fungía como registrador Nacional, Humberto de la Calle, pidiéndole la personería jurídica al Nuevo Liberalismo y declarando que se trataba de un movimiento con “ideales liberales de democracia, igualdad, libertad y responsabilidad”. Luego, el 28 de enero de 1986 el Consejo Nacional Electoral se la reconoció.

Pero en 1988, tras su regreso al Partido Liberal, Luis Carlos Galán le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) cancelar dicho reconocimiento al Nuevo Liberalismo dado que la colectividad había decidido reintegrarse a los liberales, por eso el 17 de diciembre de 1988 el CNE la canceló.

29 años después, Gloria Pachón, esposa de Galán, y otras personas le solicitaron al CNE el restablecimiento de la personería jurídica argumentando que en el Acuerdo Final suscrito entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional, “dispuso que los movimientos políticos que en el pasado tuvieron personería jurídica, pero que en razón de la violencia desaparecieron, tienen derecho al restablecimiento de la misma a efectos de ampliar y profundizar la democracia participativa”.

Recordando que entre 1989 y 1994, tras el asesinato de Lara Bonilla, Galán y otros militantes, el partido no pudo seguir adelante y resaltaron que de tal manera como sucedió con la Unión Patriótica (UP), partido fundado por las Farc en 1985 en legalidad y que recuperó su personería jurídica, aplicara en el caso del Nuevo Liberalismo.

Pero en 2018 y 2019 el CNE negó esta solicitud aduciendo que a pesar de que el Acuerdo Final establece esa posibilidad, las normas no se han incorporado al ordenamiento jurídico y por eso debe regirse la decisión bajo la Constitución Política, además, resaltaron que la cancelación de la personería jurídica fue solicitada por el mismo Galán Sarmiento, caso no comparable con lo sucedido con la UP, que fue exterminada.

También determinó que la personería jurídica que se le concedió a las Farc (ahora Comunes) se dio bajo el Acto Legislativo 03 de 2017 y allí no se hizo mención al Nuevo Liberalismo. Por eso, tras esta decisión se interpuso demanda de nulidad, pero de nuevo el Consejo de Estado negó las pretensiones. A esto le siguió una demanda de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado argumentado que la última decisión se trató de una violación directa de la Constitución porque desconocía el Acuerdo Final firmado en 2016.

Por eso, tras practicar pruebas y pedir conceptos del caso a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a algunas universidades, la Corte Constitucional ordenó el restablecimiento de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, además dio la directriz de que se deberán adecuar tanto el nombre como el símbolo registrados ante el CNE en 1986 para cumplir con la normatividad de la Ley Estatutaria 130 de 1994.

También pide que la decisión se extienda a cualquier otra colectividad que cumpla con condiciones similares a los de la Unión Patriótica y del Nuevo Liberalismo rigiéndose al segundo punto del Acuerdo de Paz: participación política.

