Patadas, empujones, jalones y gritos: la dura competencia que enfrentó Sandra Lorena Arenas en la carrera por la medalla de plata. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Sandra Lorena Arenas, marchadora atlética oriunda de Pereira, llevó a Colombia al podio de la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de que la atención se centraba en otras disciplinas, la mujer de 27 años, que fue quinta en el mundial de atletismo en Doha 2019, tuvo una espectacular presentación que llenó de orgullo al país en la madrugada de este viernes.

Sin embargo, a pesar de que la marcha parezca un deporte en el que no se tiene contacto, la mujer reveló, posterior a su participación, que la agresividad entre competidoras fue una lucha que logró sobrellevar.

Para Caracol Sports, contó cómo fueron los momentos más complejos de su camino al podio durante la competición. En el momento, no pudo con el sentimiento de orgullo y dicha. Por esto, la mujer rompió en lágrimas ante las preguntas de Ana María Navarrete, corresponsal del canal. “De verdad, esto es para Colombia”, logró decir.

Entre las palabras que dijo, resaltó que dio luces de lo que fue la competencia con las representantes de otros países. “Desde el inicio parecía una batalla, me daban puños, patadas, me jalaban, me pellizcaban. En un retorno me caí y cogí una española y la aruñé el cuello, yo ‘lo siento, perdón’. En un retorno iba con la china al lado, me codeaba y yo también y ella me gritaba y yo también”, expresó la medallista.

Incluso, una de las batallas más importantes fue una que se llevó a cabo cerca de la meta cuando la brasileña Érica Rocha de Sena, cuarta en Doha 2019, arriesgó todo para alcanzar a la colombiana en su segundo puesto. Sin embargo, al recibir una tercera falta, fue sancionada y descalificada.

“En una con la de Brasil no alcanzaba a coger el agua, me dijo ‘así no’, entonces yo le dije ‘entonces qué’. Yo me caracterizo por tener un carácter muy fuerte, entonces cuando me retan es mejor porque saco lo mejor de mí y esa barraquera”, indicó, quien cuenta con una carrera de casi 10 años de longevidad.

Por otro lado, Arenas contó cómo fue el proceso de preparación para llegar a Tokio 2020 y reveló que durante el mundial sufrió lesiones que, posteriormente, recuperó en territorio colombiano. “Fue una preparación bastante complicada para llegar acá, venía presentando varias lesiones en el Mundial de Doha, donde fui quinta. Competí con lesiones, se tomaron grandes decisiones en ese aspecto. Me recuperé en Medellín, gracias a todos y es un título para las personas que dudan de uno. Se presentan muchos obstáculos y acá estoy demostrando que lo que se sueña, lo que se trabaja cada día, se puede lograr. Demostrar que las mujeres en Colombia somos luchadoras, que no nos dejamos nunca”, contó la mujer al medio nacional.

Arenas, hoy número dos del mundo en su disciplina, pasa por un buen momento psicológico.

“Tenía mucho susto. Hace mucho tiempo no tenía tanto susto como hoy, pero nunca perdí la fe y la esperanza de que podía lograrlo. Cuando sucedió lo de las faltas, venía haciendo un trabajo muy importante con los psicólogos sobre lo que se podía hacer o no y habíamos visualizado lo que podía pasar. Entonces no era algo que me sorprendiera y con ello pude lograr este título. Me sentí supremamente feliz”.

“Todo se entrena, iba muy concentrada. Hace mucho tiempo que no tenía tanto susto como hoy, pero tenía la fe y la esperanza de que lo podía lograr. Supe manejar todo, me siento sumamente feliz”, añadió sobre el tema.

