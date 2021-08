EPM instauró una acción de tutela contra juzgado que ordenó el embargo de sus cuentas

Foto de archivo. La fachada exterior de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Este 5 de agosto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que interpuso un recurso de reposición y una acción de tutela en contra del juzgado ubicado en Bello Antioquia, que ordenó el embargo de las cuentas de la empresa y otras entidades por el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, Aguas Claras

De acuerdo con el comunicado de la empresa, habría inconsistencia en el proceso judicial, pues hasta la fecha no ha sido notificada oficialmente y solo ha visto una copia del auto en el que, según la empresa, no se habla del embargo en su contra.

EPM afirmó además, que tuvo que emitir un comunicado de información ante la Superintendencia Financiera para que diera claridad sobre lo que ocurría con las cuentas bancarias.

Así mismo, indicó que el juez tuvo que rectificar la cifra inicial de la sanción y a pesar el cambio “el juzgado no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados”.

Por su parte, el gerente de EPM, Jorge Andres Castillo, dijo que las cuentas de la entidad no pueden embargarse, pues afectaría la prestación de los servicios públicos en toda la región.

Este es el comunicado:

En relación con la acción de grupo radicada en un juzgado del municipio de Bello, EPM se permite informar a la opinión pública

1. A la fecha, la Empresa no ha sido notificada oficialmente de esta acción de grupo. No obstante, en la noche del martes 3 de agosto pudo conocer una copia informal del auto que decreta el embargo por la suma de 30 mil millones de pesos a las cuentas bancarias de varias entidades públicas y empresas privadas que están demandadas en esta acción. Es importante indicar que, en este auto, el juzgado no ordenó el embargo de las cuentas bancarias de EPM.

2. Por alguna razón, que desconoce la Organización, el mismo juzgado remitió oficios a las entidades financieras donde EPM tiene cuentas bancarias ordenando su embargo por una suma de “30 billones de pesos” y, pese a que el juzgado, a instancias de EPM, ya rectificó que la suma realmente embargada era de 30 mil millones de pesos y no de 30 billones de pesos, no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados.

3. Estas y otras inconsistencias del juzgado, motivaron a EPM a radicar el martes 3 de agosto un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones del juzgado.

4. Por ahora, EPM espera el desenlace de las acciones jurídicas interpuestas. Medellín, 4 de agosto de 2021

Planta de Aguas Residuales Aguas Claras

El embargo de las cuentas por parte de un juez contra EMP nació debido a que los habitantes de esta región interpusieron una acción en grupo debido a los malos olores que emite la planta

La Planta de Aguas Residuales Aguas Claras lleva al menos dos años emanando malos olores y excrementos, lo que ha afectado a 10.000 personas, de las cuales 100 interpusieron la acción contra los constructores de esta planta.

Con esta directriz del juzgado, las entidades no podrán retirar o mover dinero de los bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente, AV Villas y Banco de Bogotá, en donde tienen sus cuentas.

De acuerdo con Blu Radio, otras entidades que también correrían con la misma suerte son: Área Metropolitana, Aguas Nacionales (filial de EPM), Hidroestación, consorcio Aguas del Aburrá y los contratistas HMV Ingenieros, Nippon Koei, Sedic, Hyun Engineering y Poyry.

