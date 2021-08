Sí se llama: imitador de José José sí es el padre del hijo de Adriana Arbeláez

A finales de 2020, se conoció que Brian Fainer Álvarez, mejor conocido como ‘Manuel José’ y quien fue el ganador del concurso ‘Yo me llamo’ en la temporada 2012 al imitar al ‘Príncipe de la canción’, fue demandado por Adriana Arbeláez, una mujer que aseguraba tener un hijo fruto de una relación con el artista.

De hecho, en aquel tiempo Arbeláez comentó al programa ‘La Red’ que cuando el juez se dirigió para notificarle la acción legal, se armó una ‘trifulca’, pues el cantante llamó a su personal de seguridad y afirmó no estar disponible para recibir el mensaje; pero a pesar de que no recibió directamente el aviso por parte de los funcionarios judiciales, quedó la notificación del proceso en su contra.

Finalmente, y después de casi un año de iniciado el proceso, una prueba de ADN determinó que el niño sí es hijo de ‘Manuel José’. Un juez de la Ciudad de México confirmó que Isaac, en efecto, es el primogénito del cantante, quien no dio declaraciones oficiales luego de conocer el fallo.

Quien sí lo hizo fue la misma Adriana Arbeláez, resaltando que, “ha sido un proceso largo de ser atacada, que (Manuel José) diga que no me conoce, pero ya la prueba arrojó que es el padre… tanto así que le fijaron una pensión alimenticia desde ya”.

También narró su drama durante el proceso, en especial la negativa por parte del cantante a reconocer su paternidad: “Es muy difícil para mí como mujer tener que aguantar verlo cerca y no poder hacer nada, porque vulneró mis derechos, ejerció violencia de género y me denigró como mujer públicamente”.

Cabe resaltar que, semanas antes de hacerse público el fallo, el artista se refirió al tema en diálogo con El Universal de México, recriminando a la mujer y a su abogada.

“Si la señora pierde este asunto o no llega a lo que ellas están pretendiendo, por lo menos ya se hizo famosa, ya obtuvo un reconocimiento y me imagino que por lo menos ya ha obtenido algunos clientes y algunos trabajos, acosta de que se haya hecho famosa por mí, por mi marca y por mi nombre”, mencionando también que no descartaba el hecho de que Isaac, de cinco años, fuera su hijo biológico.

“(…) Lo que estoy dejando muy claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez, como ella lo ha querido hacer creer, de que tuvimos una relación de noviazgo, de que duramos no sé cuántos meses; nunca hubo siquiera una convivencia cotidiana”, advirtió el artista.

La historia entre Brian Álvarez y Adriana Arbeláez comenzó en diciembre de 2015 en Colombia. Según cuenta ella, el artista fue contratado para cantar en una fiesta privada, evento donde ambos se conocieron. A partir de allí, tuvieron una relación de varios meses dejando como fruto a un hijo, según ella. Desde ese entonces, el cantante ha negado cualquier vínculo con ella.

Cabe recordar también que, en años anteriores, el mismo Brian tenía dudas sobre si José José era su padre biológico; pero luego de una prueba de ADN se comprobó que no; sin embargo, y luego de la muerte del ‘Príncipe de la canción’, el colombiano no quedó satisfecho con estos resultados.

