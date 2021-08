Dimayor abrirá investigasión contra Dorlan Pabón y otros refuerzos del Atlético Nacional

Dimayor abrirá investigará a Dorlan Pabón y demás refuerzos de Atlético Nacional

La situación de Atlético Nacional en el Fútbol Profesional Colombiano aún sigue siendo complicada, pues la Comisión Disciplinaria de la Dimayor lo sigue dejando ‘contra las cuerdas’ ya que le exige el paz y salvo con Cortuluá, equipo al que debe pagarle cinco millones de dólares por el caso Fernando Uribe. Sin embargo, el problema se agrandó debido a que ahora abrirán investigación contra sus nuevos jugadores.

Y es que este miércoles 4 de agosto la División Mayor del Fútbol Colombiano citó a sus clubes afiliados a una asamblea extraordinaria en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol ubicada en la ciudad de Bogotá. Allí, uno de los principales temas que se tocó fue el del futuro de los refuerzos del club verdolaga.

Lo claro es que mientras no se le pague a Cortuluá el dinero de la deuda, Dimayor notificó a Atlético Nacional que no podrá inscribir sus nuevos refuerzos y tiene plazo hasta el seis de agosto para pagar y solucionar el tema de inscripción.

Nacional desde hace un buen tiempo ha tratado de argumentar este caso y pide que se le respete el debido proceso, si es el caso, el equipo verde está dispuesto a ir a la justicia de la República para tratar las soluciones que desde allí se dispongan. Asimismo, el pedido del presidente del club, Emilio Gutiérrez, es el de exigir el derecho al trabajo de sus nuevos jugadores.

Cabe recordar que, precisamente, los nuevos refuerzos (Nelson Palacios, Yeison Guzmán, Felipe Aguilar, Ruyeri Blanco y Dorlan Pabón), impusieron ante el juzgado de Rionegro una tutela para que este derecho al trabajo no les sea vulnerado y se obligue la respectiva inscripción.

Es por esto que tras ese hecho la Dimayor informó que se impuso una investigación disciplinaria, donde se incluye al presidente del equipo, por la tutela que finalmente fue negada.

“Ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra de los señores Ruyery Alfonso Blanco, Yeison Estiven Guzmán Gómez, Felipe Aguilar, Nelson Daniel Palacio, Dorlan Pabón – en su condición de jugadores-, el club deportivo Atlético Nacional S.A. y su representante legal, Emilio Gutiérrez por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia”, es la decisión de la Comisión Disciplinaria.

La justificación está en el artículo 72 del Código Disciplinario Único, que indica: “Declaraciones contra las autoridades del fútbol. A toda persona que por cualquier medio de comunicación formule declaraciones que comprometan la buena imagen de FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL o que afecte la honra de los miembros del órgano de administración o control de cualquiera de los organismos deportivos que componen FCF, DIMAYOR o DIFUTBOL, sus autoridades, funcionarios o representantes, del personal técnico o de jugadores y en general de cualquier oficial u oficial de partido”.

Este sin duda se convierte en otro problema para Atlético Nacional ya que aleja los aires de diálogo que podrían tener las dos partes. En esta investigación se les exige a los jugadores presentar pruebas que consideren pertinentes.

Según informó el periodista de ESPN, Julián Capera, los clubes están molestos con la actitud de la dirigencia de Atlético Nacional por cómo han manejado el tema. Esto jugaría en contra de los antioqueños que no tendrían los suficientes votos para que se les acepte inscribir a los nuevos jugadores.

El mismo periodista dijo que una de las propuestas que le podrían hacer a Nacional es que preste a los demás clubes esos jugadores que no puede inscribir para que no se queden sin competencia durante lo que resta del año. En caso de que no se solucione este conflicto entre clubes, la FIFA podría hacer una visita reguladora, a lo que no quieren llegar varios presidentes del fútbol colombiano.

