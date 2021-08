Estos son los primeros clasificados a los octavos de final de la Copa Colombia

MANIZALES - COLOMBIA, 04-08-2021: Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín en partido por la fase III, vuelta, como parte de la Copa BetPlay DIMAYOR 2021 jugado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizalez. / Once Caldas and Deportivo Independiente Medellin in match for the phase III, second leg, as part of BetPlay DIMAYOR Cup 2021 played at the Palogrande stadium in Manizales city. Photo: VizzorImage / Pablo Bohorquez / Cont

Se conocieron los primeros clasificados a los octavos de final de la Copa Colombia tras finalizar el 4 de agosto del 2021, dos de los siete partidos de la tercera ronda. Estos equipos se unirán a los nueves ya sembrados en esta ronda por tener participación en torneos internacionales a lo largo del año vigente.

Patriotas superó el susto de Real Santander en la ronda de penales

Por ahora, el partido más parejo de la tercera ronda fue protagonizado Patriotas FC vs. Real Santander. La ida había sido ganada por el equipo de Boyacá 1-0 en el estadio la Independencia de Tunja. Sin embargo, el equipo de Santander era consciente de que la serie estaba abierta y de que la clasificación a los octavos de final era posible.

El partido de vuelta disputado en el estadio Villa Concha de Piedecuesta así lo demostró y aunque el equipo ‘albiceleste’ inició con el marcador en contra, logró remontar al minuto 37 por intermedio de Jhon Quinto y Yilber Arboleda. Patriotas no quería llegar a la tanda de los penaltis y fue Michel Ordóñez quien al minuto 57 elevó las ilusiones del equipo ‘lancero’. Pero el final no estaba escrito y a falta de 15 minutos para la culminación del partido Leider Berrio forzó la definición desde los 12 pasos.

Los penaltis favorecieron a Patriotas quien anotó cinco penales y falló dos, mientras que Real Santander anotó cuatro y falló 3, el último atajado por Álvaro Villete.

Independiente Medellín goleó a Once Caldas y busca retener el título

El segundo clasificado el martes 4 de agosto fue Independiente Medellín, dirigido por Hernán ‘Bolillo’ Gómez. El partido de ida, jugado en el Atanasio Girardot, había terminado en empate a un gol. Sin embargo, los ‘poderosos’ lucieron ampliamente superiores y ganaron 3-1 de visitante con doblete de Agustín Vuletich y otra anotación de Diber Cambindo.

Por el Once Caldas, la anotación fue de Jefferson Cuero y significó el empate parcial cuando apenas iban 9 minutos de partido.

El último partido del día fue entre Alianza Petrolera y Millonarios. Este era válido por la ida de la tercera ronda, pues los embajadores solicitaron el aplazamiento del partido para poder cumplir con su participación en la Florida Cup durante la última semana de julio. El encuentro terminó a favor del equipo de Barrancabermeja con marcador 1-0. El autor de la única anotación fue Jairo Molina y otros dos jugadores del equipo petrolero se perderán el partido de vuelta por expulsión.

Los otros partidos de la tercera ronda son Boca Juniors de Cali (0) vs. (1) Deportivo Pereira, Llaneros (2) vs. (1) Boyacá Chicó, Envigado (1) vs. (1) Bucaramanga y Barranquilla (0) vs. (3) Jaguares.

Los equipos que ya se encuentran sembrados en los octavos de final son América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior FC, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Águilas Doradas, Deportivo Pasto y La Equidad.

