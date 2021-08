Comité Olímpico Internacional sancionará a los jueces que eliminaron a Yuberjén Martínez en Tokio

Comité Olímpico Internacional sancionará los jueces que eliminaron a Yuberjen Martínez en Tokio. EFE/Rungroj Yongrit

Pese a que se tenían esperanzas sobre la posibilidad de que Yuberjén Martínez tuviera otra oportunidad en Tokio 2020 tras la derrota ante el japonés Ryomei Tanaka, la ilusión terminó tras la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) de desestimar la demanda que había hecho este miércoles el Comité Olímpico Colombiano, junto con la Federación Colombiana de Boxeo, por la polémica decisión en la categoría los 54 kilogramos.

Y es que el resultado levantó una enorme polémica en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues para la mayoría de aficionados y especialistas el peleador colombiano fue el vencedor. Es por esto que desde ese momento se han presentado varios descontentos en las diversas delegaciones ya que se sigue considerando que las distintas pruebas han tenido una tendencia a favorecer a los atletas locales.

En el documento principal de la petición colombiana, las organizaciones habían solicitado tres peticiones específicas. Primero que el boxeador colombiano fuera declarado como el ganador de la pelea; segundo, que, de no aceptarse esa posibilidad, se declarara la pelea como nula y que fuera repetida; y tercero y último, que Yuberjen clasificara a semifinales en el caso de que Tanaka no pudiera pelear por problemas de salud. Esto último teniendo en cuenta que el pugilista de Japón lució bastante afectado tras el combate, saliendo incluso en silla de ruedas.

Los abogados expertos en derecho deportivo, Felix Andrés Burgos Méndez y Luis Fernández Aguilera, quienes recibieron el poder del COC y Fedeboxeo para la presentación de la reclamación al TAS, aseguraron en rueda de prensa posterior a la audiencia que, a las peticiones del documento, se agregó una más: la integridad de los árbitros.

“En la audiencia solicitamos al TAS que emitiera un pronunciamiento sobre la integridad de los jueces y en los Juegos Olímpicos, porque uno de nuestros argumentos en la audiencia era que no basta con ser justos, íntegros, sino que también hay que parecerlo, y en todo lo que está en este caos no pareciera que hay integridad, eso fue un debate arduo”, expuso Fernández.

Ahora, respecto a los encargados de tomar la decisión al momento de la pelea, los jueces, de antemano los juristas manifestaron que el Comité Arbitral no puede definir si los árbitros tuvieron una correcta apreciación en el desarrollo de la pelea o si puntuaron bien o mal, pues no tienen esa potestad para hacerlo; sino que, por el contrario, entran a valorar si estos obraron o no de mala fe.

Sin embargo, según informó Blu Radio, al día de hoy han sido sancionados por el Comité Olímpico Internacional un total de 36 jueces de diferentes disciplinas en Tokio 2020 por protagonizar “fallos complicados”.

De acuerdo con la información de la cadena radial, en esa lista se escribirán también los nombres de cuatro jueces que estuvieron en la pelea de Boxeo en la categoría de peso mosca entre Yuberjén Martínez y Ryomei Tanaka.

Estos son los cuatro jueces que serán sancionados por el COI por la polémica decisión.

1.Miguel Ángel Anco Bobadilla, de Perú.

2.Gintaras Sniuksta, de Lituania.

3.Tsogtgerel Tserenkhand, de Mongolia.

4. Mohamed Besmi, de Argelia.

El juez número 4 del combate, el australiano Carl Ruhen, fue el único que en la votación dio ganador a Yuberjen Martínez y por ende no será sancionado.

Cabe recordar que esta polémica decisión de eliminar a Yuberjén Martínez dejó al boxeador colombiano sin la posibilidad de defender la medalla de plata que consiguió en Rio 2016. Estaba a una sola pelea de acceder a semifinales y así garantizar al menos la medalla de bronce para la delegación colombiana.

