Presidente de la Dimayor explicó por qué decidieron seguir con el segundo tiempo del partido entre Santa Fe y Nacional

Detrás de los bochornosos hechos de violencia que empañaron el regreso de los hinchas a las tribunas del Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, este martes 3 de agosto, con el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la Liga BetPlay II 2021, la Dimayor se pronunció al respecto.

En la mañana de este miércoles 4 agosto, el presidente del ente rector del balompié colombiano, Fernando Jaramillo, conversó con el programa Planeta Fútbol -conducido por Carlos Antonio Vélez- en la emisora Antena 2 sobre los hechos vandálicos que tuvieron lugar en el estadio bogotano cuando los hinchas de Atlético Nacional invadieron una tribuna familiar de Independiente Santa Fe y como consecuencia de las intimidaciones, un hincha cardenal resultó gravemente herido en su cabeza.

Llamó la atención de asistentes y espectadores en televisión que el cuerpo arbitral y la delegación de miembros de la Dimayor optaron por darle continuidad al juego mientras el fanático de Santa Fe dejó un escalofriante rastro de sangre en el asiento 083 de la gradería norte alta. Si bien las autoridades y la Dimayor contemplaron suspender el segundo tiempo del encuentro y llamar más fuerza policial ante la posibilidad de que hubiera una pelea de mayor gravedad, el partido siguió normalmente en el complemento con gol de la visita.

En ese sentido, el máximo dirigente del FPC explicó por qué se decidió seguir adelante con el partido, a pesar de lo que ocurría en las tribunas. Estas fueron sus impresiones sobre el encuentro y la lastimosa reapertura del fútbol en Bogotá:

Siento una tristeza infinita; yo en el estadio no lo podía creer. No era una situación fácil de manejar. Me reuní con el comandante de la Policía. Las consecuencias de haber terminado el partido podrían haber sido peores; tomamos esas determinaciones porque a las afueras del estadio se podrían matar. El general que estaba cargo del estadio, el árbitro y yo tomamos la decisión de continuar. Yo creo que se tomó la determinación correcta; tenemos cosas que lamentar, pero afortunadamente no hay más cosas lamentables