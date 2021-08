Goyo y Tostao hablarán sobre justicia social en el panel de la ‘Semana de la Música Latina’ de Billboard

The 20th Annual Latin Grammy Awards – Arrivals – Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 – ChocQuibTown. REUTERS/Danny Moloshok

En el Faena Forum de Miami, desde el 20 hasta el 24 de septiembre, se reunirá un grupo de reconocidos artistas de diferentes partes del mundo para, además de cantar, abordar diferentes conversaciones de interés público. Colombia también tendrá representantes en ese importante encuentro: Goyo y Tostao, integrantes de la agrupación nacional Chocquibtown. Como ciudadanos y artistas afrodescendientes, la pareja de esposos tendrán un espacio para hablar de racismo y de injusticia social.

A su vez, estará Esteman, quien ha sido abierto al hablar de su sexualidad y ha defendido a la comunidad LGBTTIQ+. “Me siento feliz de celebrar lo que soy y de alzar mi voz por esas caras de la comunidad que aún necesitan visibilidad”, comentó el bogotano que interpreta ‘Milagrosa’, en su cuenta de Instagram.

Al lado de los colombianos Goyo, Tostao y Esteman, y tocando otros temas coyunturales, estarán la brasilera Anitta, quien hace poco criticó fuertemente al machismo dentro del reguetón; los mexicanos Carin León, Jhonny Caz, Los Dos Carnales, Raymix, Natanael Cano y Erika Vidrio; los puertorriqueños Nicky Jam, Rauw Alejandro, Tainy, Chris Jedi, Gaby Music, Lunay, Myke Tower y Kany García; la venezolana Elena Rose; las argentinas Nathy Peluso, Tini y Nicki Nicole; y el cubano Yotuel Romero.

Bajo el lema “El ritmo de la música latina”, el evento pretende ser la reunión más grande y de mayor duración de la industria de la música latina en el mundo. “Estamos encantados de reunir, de manera segura, a los fans y los nombres más importantes de la música latina, para una celebración en vivo, inolvidable, en Miami”, dijo Julián Holguín, presidente de Billboard.

“My Cause, My Music: A Conversation on Social Justice”, como se llamará el conversatorio, presentará a destacados activistas y estrellas de la industria de la música que hablarán del papel que tienen los artistas en los movimientos de justicia social, y las ventajas y dificultades que podría significar su participación en sus respectivas carreras.

Es de destacar que, por los días en los que se desató el estallido social en Colombia, luego de una primera jornada de marchas el pasado 28 de abril, en medio del paro nacional, la agrupación originaria del Chocó se manifestó en diferentes ocasiones, incluso, Goyo vistió un traje con un mensaje en apoyo al país durante el evento ‘Ellas y su música’, en Miami.

“#SOSColombia” se leía en su pantalón y en su blazer rojo. Una situación similar vive el cubano Yotuel que, por estos días, alza su voz para reclamar en contra de la represión ciudadana en Cuba, tras las protestas antigubernamentales que se han tomado los noticieros del mundo en las últimas semanas. El artista, en honor a sus connacionales, estrenó su canción “Patria y vida”.

“Ayer estaba marchando por mi país y hoy en un par de horas tendré el privilegio de estar en un show muy poderoso con algunas reinas de la música mundial (...) quise llevar un mensaje de tantos que escribo en mis letras a mi ropa: ‘No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar’, recordando lo importante que es no rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario”, escribió la intérprete de ‘De donde vengo yo’.

La conversación hará parte de una grabación en vivo de ‘Cultura Clash’, una nueva serie de videos de Billboard que se estrenará en septiembre y será presentada por AJ Ramos, gerente de relaciones con artistas en YouTube. Así mismo, quienes vean el evento, podrán ser partícipes de las presentaciones de algunos artistas que se desarrollarán con el apoyo de Samsung, Amazon Music y Bacardí.

La semana también incluye los Premios Billboard de la Música Latina, que se realizarán el próximo 23 de septiembre en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. Serán transmitidos por Telemundo y producidos por MBS Special Events; y busca hacer honor a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina.

Billboard

Para inscribirse en la Semana de la Música Latina de Billboard, la organización invita a entrar a la página web: BillboardLatinMusicWeek.com.





