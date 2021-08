Joachim Gustafsson es el nuevo director musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Luego de un ejercicio democrático, los casi 100 integrantes que componen la Orquesta Filarmónica de Bogotá escogieron a su nuevo director musical. Se trata del sueco Joachim Gustafsson, quien solía desempeñarse como el director titular de la Orquesta Sinfónica de Borás, en su país. Entre una lista de diez nombres, el europeo se quedó con ese cargo en medio de una terna planteada por la dirección general de la organización. El próximo 6 de agosto, y bajo la coyuntura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá se presentará al maestro, oficialmente, como el nuevo directivo.

“Esta es una orquesta espectacular, es virtuosa, tiene un sonido distintivo, es entusiasta y tiene un gran repertorio que puede ir de lo romántico, a lo clásico y a lo popular, y no muchas filarmónicas pueden hacerlo”, comentó el sueco en la sección de La Hora del Regreso de la W Radio.

La noticia llegó a conocimiento de la opinión pública gracias a una publicación en la página web de la entidad, además de las respectivas publicaciones hechas sobre el tema en redes sociales. Gustafsson, además de ser el nuevo director de la Filarmónica de la capital del país, y de estar al frente de la misma institución en su país, se ha desempeñado como director artístico del Festival Tommie Haglund; ha sido miembro de la junta directiva de la Ópera Nacional de Dinamarca y profesor invitado de la Royal Danish Academy of Music.

A su nombre está la dirección de más de 200 estrenos entre las que se encuentran óperas como ‘El retrato de Dorian Gray’, de Thomas Agerfeldt Olesen, y ‘Snow White’s Mirror’, de Niels Marthinsen. De la mano de la Ópera Nacional de Dinamarca, Gustaffson dirigió ‘Cleopatra’, del compositor August Enna, en 2019. Esta última producción, de acuerdo con lo explica el perfil desarrollado por la página web de la Orquesta, sobre el nuevo director, tendrá su lanzamiento en CD bajo el sello ‘Da Capo’, en 2020.

El músico sueco, además, ha sido director invitado de la Orquesta Filarmónica de Copenhague; Aarhus Symphony Orchestra; Aarhus Sinfonietta; Orquesta Sinfónica de Odense; Real Filarmónica de Estocolmo; Malmö Symphony Orchestra y Royal Opera de Estocolmo.

Joachim Gustafsson ganador del primer premio de la AICE Jugend und Musik de Viena, y de la competencia de Jóvenes Suecos en Helsingborg. Gustafsson debutó en América del Sur con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en 2012.

“Tuve mi primer acercamiento hace 10 años y me enamoré de la Filarmónica de Bogotá. En este tiempo me permití explorar mucho más de la música occidental, en especial de Colombia, y quedé gratamente sorprendido con su repertorio entre un estilo clásico y popular. Realmente me siento honrado de ser escogido como su director”, dijo par la misma emisora.

Leonardo Federico Hoyos, profesor de música en la Universidad Nacional y director de la Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, resaltó que la escogencia del sueco hubiese sido por votación, tal y como funciona en otros países. “Así es como sucede en Alemania, donde hay una red de orquestas estatales muy fuerte y de carácter democrático”, afirmó.

Como se mencionó previamente, el concierto inaugural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) estará en manos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, presentarán, entre otras cosas, composiciones de artistas clásicos como Johan Svendsen y Ludwig van Beethoven. Allí se presentará a Joachim Gustafsson.

Se trata de la edición número 33 de este encuentro literario, y se realizará desde el 6 de agosto y hasta el 22 del mismo mes. Se desarrollará bajo la modalidad virtual y tendrá a Suecia como país invitado de honor. Este viernes, desde las 10:00 a.m, estarán presentes Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otras personalidades.





