“Es más fácil montar un grupo armado que una empresa”, alcalde de Argelia, Cauca, ante incremento de la violencia

“Es más fácil montar un grupo armado que una empresa”, señaló alcalde de Argelia, Cauca, ante incremento de la violencia. Foto: Comisión de la Verdad.

Durante un diálogo regional llamado ‘El Cauca habla de otros futuros posibles’ el líder campesino y alcalde del municipio de Argelia, Jhonathan Patiño señaló que el recrudecimiento del conflicto armado y la ola de violencia que se ha desatado en esta zona del país, se debe a que todo un contexto le ha facilitado el accionar delictivo a los grupos armados. Tema que, según él, ha convertido “más fácil montar un grupo armado que una empresa”, manifestó el alcalde.

De igual manera, durante su intervención el mandatario precisó que la herramienta para superar el conflicto, era el acuerdo de paz, el cual se suponía iba a superar las causas del conflicto y también iba a garantizar que no se repitiera; sin embargo, el mandatario señaló que todo ese rumbo de la implementación de estos diálogos, que por lo menos había avanzando en la parte jurídica, resultó extraviandose.

Por lo que el mandatario, cree que debe retomarse el rumbo y por lo menos empezar a reconocer nuevamente que existe un conflicto, que hay una herramienta. De la cual, el mandatario aclaró que no es la única y pueden surgir otros acuerdos e ideas.

“Si eso lo logramos entender, es decir la sociedad colombiana, o por lo menos los que estamos aquí y que están viendo esta transmisión, ya es un avance importante para poder garantizar que no se repita”, indicó el alcalde.

Quien apoyó lo expresado por el alcalde, fue Luis Eliécer Rueda, excombatiente y ahora integrante del Partido Comunes, quien destacó que “el incumplimiento del Acuerdo de Paz ha generado un desconcierto, frustración y una falta de confianza y pérdida de la esperanza que ha impactado a los excombatientes que terminaron uniéndose a otros grupos armados.”

De igual manera en su intervención el alcalde del municipio, expresó que por un tiempo no tuvieron conflicto por efectos del proceso de paz, momento que les gustó, pero que con la llegada del nuevo mandato algunas cosas cambiaron o volvieron a la misma dinámica de guerra, entre esas la generación de nuevos grupos armados.

“No implementó el acuerdo, no se implementó la reincorporación, no se implementó la reforma rural y no se implementó el PDET, el cual se convirtió en un fondo de regalías para la paz, casi como un fondo más de las dinámicas del estado en general, entonces todo esto hace que se les facilite al trabajo a los grupos subversivos”, indicó el alcalde.

Asimismo, se conoció la manifestación de Clemencia Carabalí, lideresa Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, quien manifestó que “para muchos, la guerra es un negocio y para nosotros es una desgracia. Esta desgracia que no nos permite ser, hacer y estar en nuestros territorio, ha llevado a la violación sistemática de nuestros derechos.”

Por su parte la comisionada Alejandra Miller apuntó: “Hay factores de persistencia que conocemos desde hace mucho tiempo: la pobreza, la exclusión y el racismo. Sabemos que contribuyen a la persistencia del conflicto armado en el Cauca y en otras regiones del país. También hay otros factores asociados a temas culturales, de los cuales poco conversamos y para la comisión es importante indagar por esto.”

