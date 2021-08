Fuerte crítica de ídolo del Boca Juniors a Sebastián Villa y Edwin Cardona

De izquierda a derecha: Carlos Tévez, Edwin Cardona y Sebastián Villa, figuras de Boca Juniors en la goleada a Vélez. - Twitter @BocaJrsOficial.

Luego de que se conocieran los líos jurídicos por los que está atravesando Sebastián Villa, el grado de indignación de los hinchas de Boca Juniors es cada vez más fuerte. A esta molestia se sumó que el delantero colombiano a mencionado que no quiere jugar más en Argentina y que pretende irse al Brujas de Bélgica. Frente a esto tomó una actitud que muchos han tildado de rebeldía, pues desde el pasado viernes no se entrena con el equipo principal.

Frente a estas acciones del colombiano, este lunes, uno de los íconos del Boca criticó la postura de Villa con el club. Hugo Perotti, quien fue campeón de Copa Libertadores, en 1978, y del Torneo Metropolitano, en 1981, con el xeneize, y con un corto paso por Atlético Nacional, obtuvo una muy buena temporada en el cuadro cafetero, habló sobre su postura en los casos de los dos colombianos que militan en Boca.

“Boca lo trajo cuando no lo conocía ni la madre, lo cotizó, le prestó la camiseta, lo bancó contra todo el mundo con su problema. No es merecedor de lo que está haciendo Villa, no existía antes de venir”, aseguró Perotti en una entrevista para ‘Fútbol Continental’.

Además, el exdelantero argentino lamentó lo de Villa, pues “Boca le dio prestigio” al colombiano y confesó que no está de acuerdo con que el colombiano se quiera ir a las malas a Europa.

Por otro lado, Hugo Perotti también habló de Edwin Cardona, quien ha sido otro señalado en el club argentino. “No puedo evitar que me molesten actitudes como la de Cardona. Más cuando lo prestó para ir con su Selección. Yo no lo permito, con la camiseta de Boca no”, comentó.

Cabe resaltar que Sebastián Villa está envuelto en problemas judiciales desde hace varios meses. En el caso del delantero del Boca Juniors se conoció que podría ir a la cárcel por un caso de violencia doméstica que se adelanta en los juzgados argentinos.

En abril del año pasado, Daniela Cortés, expareja del jugador, publicó unas fotos por medio de sus redes sociales acusando al atacante de haberla golpeado. De acuerdo con el testimonio de Villa, eso se trata de “una anécdota”, aunque el caso sigue abierto y el abogado de Cortés informó que el jugador podría ir a la cárcel por sus acciones contra su expareja.

“Villa tranquilamente puede terminar preso, la puede pasar mal. No la pasó bien durante este proceso, tampoco. Porque estas situaciones aquejan mucho a las personas que se encuentran imputadas”, afirmó Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, para el canal argentino ‘Canal 26’.

Por su parte, Edwin Cardona entró al ojo del huracán luego de que se finalizara la Copa América y los jugadores debían volver a entrenamiento con sus clubes, en este caso Boca Juniors debía disputar un partido de la Copa Libertadores, encuentro al que fue llamado el colombiano, pero este se negó por encontrarse de vacaciones en el país.

Además, el pasado 12 julio se conoció por medio de las redes sociales videos y fotos de una fiesta familiar en la que participó Cardona y donde estuvo el cantante vallenato Nelson Velásquez, quien fue el invitado principal de la celebración. Situación que molestó a los hinchas del club argentino.

Frente a esto, el representante de Edwin Cardona, Lucas Jaramillo, se pronunció al respecto y aclaró por qué el jugador no se encontraba concentrado con el cuadro ‘Xeneize’. “Edwin tenía permiso hasta el lunes. Está de vacaciones, y en su derecho de ir (a la fiesta). Tuvo un año complejo, COVID, aislamiento, burbujas. Si bien el mensaje no es el mejor, está al derecho. Tiene permiso del club y mañana va a llegar”, le explicó el representante a TyC Sports.

