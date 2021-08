Asobares pide a alcalde de Cali que extienda el horario nocturno

Este lunes la Asociación de Bares (Asobares) regional Valle del Cauca radicó un derecho de petición ante el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que amplíe el horario nocturno en la ciudad que actualmente rige hasta la 1:00 a.m. El presidente del gremio en el departamento, Manuel Pineda Villareal, propone que se rija al menos hasta las 3:00 a.m.

En el documento dicen que a pesar de que la campaña de reactivación en el departamento se han recuperado miles de empleos, todavía no se ha logrado igualdad de horario citando ejemplos como los municipios de Buga, Palmira y Candelaria que tienen abiertos sus establecimientos hasta las 3:00 a.m., además de recordarle al alcalde que en Yumbo van incluso hasta las 5:00 a.m.

“Estamos consciente que el horario de funcionamiento ca de acuerdo a la ocupación de las ucis, es por ello que en este momento de disminución a menos del 89 % en UCIS, pedimos de manera urgente la IGUALDAD de horario de la ciudad de Santiago de Cali frente a nuestras ciudades vecinas y juntos lograr una RECUPERACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA”, expresó Pineda.

Resaltó también que han cumplido con los planes pilotos y campañas de reactivación dadas las circunstancias en que dejaron al gremio la pandemia y el paro nacional, “que ha llevado a un quiebre económico y social”. Finalmente le expresan al alcalde Ospina que cuentan con su buena voluntad y tenacidad para “afrontar este difícil momento que vivimos a causa de una pandemia”.

Asobares

A inicios de julio, Asobares informó que con la reapertura del sector de entretenimiento nocturno en Bogotá se había logrado la recuperación de cerca de 6.000 empleos luego de un mes de iniciada la reactivación.

La organización gremial realizó un balance luego de que se cumpliera un mes de la apertura controlada y vigilada de 816 establecimientos en la capital, con la que se habrían recuperado cerca de 3.000 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos, especialmente entre jóvenes de 18 a 29 años.

“Después de haber cumplido 15 meses de cierre para los bares en Bogotá y de un primer trimestre de 2021 lleno de restricciones e intermitencia en la operación para los gastrobares, hoy cumplimos nuestro primer mes de volver a abrir nuestras puertas. Aplaudimos la confianza depositada en el sector de entretenimiento nocturno”, indicó Asobares en un comunicado.

Este sector, que ha sido uno de los más golpeados en medio de la crisis sanitaria por el covid-19, cuenta con la aprobación y seguimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las secretarías de Salud y de Desarrollo Económico con las que se busca evitar los contagios en medio del tercer pico de la pandemia.

De igual manera, la asociación aseguró que la medida que establece la ampliación de los horarios para los gastrobares hasta la 1:00 de la mañana ha permitido un incremento “tímido” en las ventas y ha logrado la contratación de nuevos empleados, sin embargo, señaló que este aún no es el escenario ideal para este sector.

En ese sentido, señaló que con los horarios actuales, apenas se estaría cubriendo la sostenibilidad de los gastos de las operaciones, “pero aún falta recuperación para solventar el endeudamiento acumulado” producto de los meses de cierres, operaciones limitadas y restricciones.

“Celebramos decisiones de la Alcaldía, como la del no cobro durante el 2021 para los gastrobares que participan en la estrategia ‘Bogotá a Cielo Abierto’, ahora los pasos siguientes para poder avanzar en una verdadera recuperación son alcanzar horarios normales de operación y la reactivación del Sello Seguro”, indicó Asobares.

